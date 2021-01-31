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Нгуен Фу Чонг на третий срок переизбран генсеком компартии Вьетнама

31.01.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Нгуен Фу Чонг, который возглавляет центральный комитет коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и является президентом страны уже на протяжении 10 лет, избран на третий срок, сообщил в воскресенье правительственный интернет-портал Вьетнама.

Выборы прошли сегодня на первом пленуме нового состава ЦК, который проходит в столице страны Ханое. Члены ЦК изберут также секретариат и контрольно-ревизионную комиссию.

© REUTERS / KHAM
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Из данных, опубликованных порталом, следует, что 120 из 200 членов ЦК переизбраны на второй срок, оставшиеся 80 были избраны впервые. В состав комитета входят 62 руководителя местных партийных органов и 15 членов правительства страны. 19 членов ЦК – женщины, а 13 – представители нацменьшинств.

Компартия Вьетнама была создана в 1930 году, пришла к власти в Северном Вьетнаме в 1954-м, после развала французской колониальной империи, а в Южном – в 1975-м, после окончания Вьетнамской войны. Генсек партии совмещает свой пост с должностью президента страны.

Избрание одного и того же генсека на третий срок уже назвали неординарным событием в истории страны – ранее только Ле Зуан возглавлял компартию три срока подряд с 1960 по 1986-й.

Должность генсекра ЦК КПВ была создана после смерти основателя и многолетнего председателя партии Хо Ши Мина, который скончался в 1969 году. Она была официально учреждена в 1976 году 4 съездом КПВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Избрание на третий срок генсека КПВ уже назвали неординарным событием – ранее такое происходило только во времена Ле Зуана.
 
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