Песков назвал продление ДСНВ успехом дипломатии Путина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Продление договора СНВ-3 можно считать успехом всего думающего человечества и дипломатии президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в воскресенье.

Путин в минувшую пятницу подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США сроком на пять лет.

"Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что США сами предложили продлить Договор на пять лет, что является хорошим вариантом, который сразу же одобрила российская сторона.

Быть или не быть ДСНВ

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между США и Россией и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривал, что стороны сокращают ядерные арсеналы, чтобы через семь лет суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие ДСНВ-3 истекает 5 февраля текущего года. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для Штатов он невыгоден и что его нужно пересмотреть с привлечением Китая. Новый президент страны Джозеф Байден высказался за продление договора без каких-либо дополнительных условий. Уже 26 января стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности о продлении ДСНВ-3. После этого Байден и Путин провели телефонный разговор , в котором подтвердили намерение завершить все необходимые процедуры относительно договора.

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