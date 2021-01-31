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Песков назвал продление ДСНВ успехом дипломатии Путина
31.01.2021 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Продление договора СНВ-3 можно считать успехом всего думающего человечества и дипломатии президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в воскресенье.
Путин в минувшую пятницу
© AFP 2020 / Samuel Corum
"Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что США сами предложили продлить Договор на пять лет, что является хорошим вариантом, который сразу же одобрила российская сторона.
Быть или не быть ДСНВ
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между США и Россией и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривал, что стороны сокращают ядерные арсеналы, чтобы через семь лет суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Действие ДСНВ-3 истекает 5 февраля текущего года. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для Штатов он невыгоден и что его нужно пересмотреть с привлечением Китая. Новый президент страны Джозеф Байден высказался за продление договора без каких-либо дополнительных условий. Уже 26 января стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности о продлении ДСНВ-3. После этого Байден и Путин
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Вашингтон, как уточнил Песков, сам предложил продлить Договор на пять лет, что встретило одобрение российской стороны.
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