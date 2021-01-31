Главный идеолог Беларуси – о протестах, символике и оппозиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский блогер Алексей Голиков пригласил на интервью главного идеолога страны – начальника главного идеологического управления Администрации президента Ольгу Шпилевскую.

Непростое для чиновника интервью с иногда "очень прямыми" вопросами длилось почти 2 часа. Sputnik собрал для вас все самое интересное в одном материале.

Про оппозицию

Для Ольги Шпилевской оппозиции в Беларуси нет. И вот почему: чиновник считает, что оппозиция должна быть конструктивной и не разрушать государственность, а также следовать законам страны.

"Но когда это люди, которые не несут конструктивизм, которые изначально настроены разрушить свою страну, для меня это не оппозиция, не патриоты. Какие это патриоты? Я бы скорее назвала это другим словом. Это не патриотизм… это скорее экстремистские взгляды на страну", – говорит Шпилевская.

Про конфликт символик

Блогер интересуется, что думают идеологи про конфликт символик. Ольга Шпилевская очень долго думает, отвечая на эти вопросы, и старается избегать слова конфликт.

"Для меня это не конфликт символик… Когда у нас есть определенная государственная символика, за которую проголосовал народ, народ принял эти символы. О конфликте каких символик мы с вами можем говорить?" – считает Шпилевская.

В итоге Ольга Шпилевская соглашается назвать это "разладом", долго подбирая подходящее слово.

"В наше общество внесли разлад. Мне очень жалко контрастировать, что этот разлад есть. Не считаю это глобально катастрофическим разладом… Всплеск отдельных граждан, их попытка создания конфликта – на почве символики, на любой другой почве – это их попытка создания и обострения ситуации, создание конфликта. Конфликт ради конфликта – их цель. Или вы считаете, что у них есть какие-то глобальные цели? " – задается вопросом идеолог.

Про выборы

Когда блогер привел в пример, что люди выходят на митинги, потому что не уверены, что их голоса подсчитаны правильно, Ольга Шпилевская заверила, что голоса честны.

"А 80 процентов уверены в том, что они подсчитаны правильно и голоса честные. Что нам делать с этим большинством тогда?" – задается риторическим вопросом чиновник.

Алексей Голиков сравнивает сложившуюся ситуацию в стране с разводом: когда одна из сторон собирается расторгнуть больше не устраивающие ее отношения. Ольга Шпилевская уверена, что большинство белорусов поддерживают действующую власть и не собираются разрывать с ней отношения.

"Есть один ребенок, он доволен тем, как он живет, и тем, как воспитывают его родители. Но другой постоянно чем-то недоволен… Но мы же любим всех детей одинаково и воспитываем их одинаково. И из семьи мы их не выбрасываем, мы пытаемся его перевоспитать, пытаемся что-то объяснить", – сравнила она.

Про подавление протестов

Был задан вопрос и о силовых методах при подавлении протестных акций. Ольга Шпилевская ответила на это так:

"Вы же понимаете, какая часть выходит на какие-то протестные акции? Назовите мне любую протестную акцию, которая бы, когда доходит до определенной точки кипения, не применялась бы сила для того, чтобы эту акцию подавить?" – сказала она и вспомнила про силовые методы при подавлении протестов в западных странах.

О смерти Тарайковского

Отдельно остановился блогер на теме применения чрезмерной силы при задержании протестующих. Ольга Шпилевская попросила привести факты тех же "изнасилований дубинками". Один из аргументов от интервьюера – смерть Тарайковского (погибший в ходе протестных акций в ночь на 11 августа Александр Тарайковский – Sputnik).

"А что Тарайковский? Он убит или умер? Я, например, не видела результаты экспертизы, я не могу сказать, как этот человек умер… Дело еще не закрыто, Следственный комитет работает. Как я могу озвучивать то, что не подтверждено? Тогда чем я буду отличаться, от, грубо говоря, той стороны. Мы же не разбрасываемся фейками, какими-то вещами, которые не имеет оснований", – парировала Шпилевская.

На митинги никто не сгонял

Алексей Голиков заверил, что знает несколько примеров, когда людей "сгоняли на митинги" в поддержку действующей власти. Ольга Шпилевская задала встречный вопрос: где же факты?

"Я идеолог: я отвечаю за своим слова. Никто никого на государственные митинги не сгонял. И никто никогда не заставлял туда приходить. Это даже были не государственные митинги: это люди пришли сами, чтобы поддержать действующего главу государства. Это был позыв. Нам письма приходили! Люди спрашивали, куда нам пойти и где нам высказать свою точку зрения", – заверила идеолог.

Сама ходила на протесты

В интервью Ольга Шпилевская честно призналась, что сама выходила на протестные акции, когда начались "все эти непонятные события", чтобы понять, что "двигает людьми, чтобы выходить".

"Мне были интересны эти люди, которые выходят. И мне интересны были их цели, о чем они думают в этом момент и что их двигает, чтобы выходить. И я туда ходила…. Мне хотелось почувствовать эту толпу, может быть, там есть что-то глобальное, может, там реально прям…" – признает Шпилевская.

Она рассказала, что шла "навстречу этой толпе", чтобы ее прочувствовать. И призналась, что от увиденного у нее возникли ощущения "секты".

Про задачи чиновника

Блогер отметил, что простые люди отмечают некоторые трудности в контакте с чиновниками, что их могут не слышать и не идти на контакт. Иносказательно эту ситуацию снова сравнили с семейной ситуацией и просящим что-то ребенком.

"Задача чиновника не давать народу то, чего он просит. У вас ребенок тоже может просить много чего: он может просить конфету, вы будете понимать, что дать эту конфету вы не имеете право, поскольку у ребенка диатез – вы навредите его здоровью. На то и чиновники, чтобы блюсти интересы государства, в общем народа…. А не в том, чтобы каждому дать ту конфету, даже если он знает, что эта конфета ему навредит", - объясняет Ольга Шпилевская.

Про "язык вражды" в госСМИ

Блогер попросил главного идеолога страны оценить риторику в государственных СМИ, обратив внимание, что она иногда выходит за рамки журналисткой этики, где говорится о недопустимости разжигания вражды и провоцировании. Ольга Шпилевская удивилась: это звучит из уст наших журналистов?

"Сегодня ведь на самом деле идет информационная война. Но ведь война развязана не нами, она идет", – сказала она, добавив, что в данном случае на войне все средства хороши, ведь речь идет о независимости государства.

В другой части интервью Ольга Шпилевская заявила, что в работе "этих (оппозиционных – Sputnik) журналистов вообще нет никаких правил".

Методы и средства

Напоследок блогер спросил: не задумывались ли, что те инструменты и способы, которыми отстаивается государственность, преступны, антигуманны и бессмысленны? На что Ольга Шпилевская ответила: она уверена в том, что делает.

"Вы говорите, что это тленно и может быть бессмысленно… может быть. Может быть, это кому-то покажется таким. Но важно то, что чувствую я и как я это делаю. И я это делаю, опираясь на мое внутреннее "Я", на те ценности, которые у меня есть внутри, опираюсь на совесть свою. И в первую очередь я держу отчет перед собой. Я уверена в том, что все, что я делаю, я делаю правильно. Я уверена в том, что я делаю это во благо тех людей, которые меня окружают. Я уверена в том, что я не хочу навредить никому из тех людей, которые меня окружают", – сказала Шпилевская.