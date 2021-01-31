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Кадровый день президента. Назначения сразу в нескольких сферах

31.01.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Уже стал историей и первый кадровый день президента в этом году. Завершился он достаточно громкими назначениями. Укрепление сразу в нескольких сферах. Так, среди назначенных - госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Глава госконтроля Василий Герасимов теперь будет работать без тонизирующей приставки "и.о.". Новый губернатор Брестского региона - Юрий Шулейко. Сразу два гендиректора: на "Гродно-Азоте" -  это Игорь Ляшенко и на СТВ - Кирилл Казаков. 

Региональное развитие и люди - вот приоритеты для руководителя южной области. Работать с коллективом и заниматься строительством нового азотного комплекса будет глава гродненского предприятия. Попытки сорвать работу промгиганта не увенчались успехом, но выводы сделаны. 

Позитивно оценил президент работу КГК - оперативно и по закону удается отстаивать национальные интересы. Но задач по контролю за расходованием бюджетных средств и по госсобственности  никто не отменял. Что касается силовых структур - система национальной безопасности сработала успешно в последние полгода, но координация  должна быть и впредь четкой, а эффективность - повышаться. Этим и займется Александр Вольфович. (видео)

 
Теги: Гродно
 
 
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Уже стал историей и первый кадровый день президента в этом году. Завершился он достаточно громкими назначениями. Укрепление сразу в нескольких сферах. Так, среди...
 
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