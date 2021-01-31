|
Кадровый день президента. Назначения сразу в нескольких сферах
31.01.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУже стал историей и
Глава госконтроля Василий Герасимов теперь будет работать без тонизирующей приставки "и.о.". Новый губернатор Брестского региона - Юрий Шулейко. Сразу два гендиректора: на "Гродно-Азоте" - это Игорь Ляшенко и на СТВ - Кирилл Казаков.
Региональное развитие и люди - вот приоритеты для руководителя южной области. Работать с коллективом и заниматься строительством нового азотного комплекса будет глава гродненского предприятия. Попытки сорвать работу промгиганта не увенчались успехом, но выводы сделаны.
Позитивно оценил президент работу КГК - оперативно и по закону удается отстаивать национальные интересы. Но задач по контролю за расходованием бюджетных средств и по госсобственности никто не отменял. Что касается силовых структур - система национальной безопасности сработала успешно в последние полгода, но координация должна быть и впредь четкой, а эффективность - повышаться. Этим и займется Александр Вольфович. (видео)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже стал историей и первый кадровый день президента в этом году. Завершился он достаточно громкими назначениями. Укрепление сразу в нескольких сферах. Так, среди...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)