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Сергей Максак: «Со всенародным вечем, в котором впервые буду принимать участие, связываю большие надежды и ожидания»

01.02.2021 06:24 — Новости Политики | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Более 30 лет назад он, выпускник электротехнического техникума, поступил на службу в производственно-техническую лабораторию управления связи, был и рядовым, и главным инженером. А в 2008-м возглавил Витебский филиал РУП «Белпочта», который в настоящее время объединяет на территории области 445 объектов поч­товой связи.


Сергей Эдуардович окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Он депутат городского Совета депутатов 28-го созыва, является членом Постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, управлению коммунальной собственностью, транспорта и связи, избран делегатом VI Всебелорусского народного собрания. Сергей Максак признается, что, как любой человек сформировавшихся взглядов и руководитель с опытом работы, заинтересован в дальнейшем развитии экономики, гражданского общества и укреплении стабильности в нем, в росте благосостояния людей.

— Со всенародным вечем, в котором впервые буду принимать участие, связываю большие надежды и ожидания. Ведь предстоящее собрание — это акт формирования и утверждения программы развития нашего государства на пятилетку, выработки инструментария для достижения поставленных целей по всем направлениям жизнедеятельности: в экономике, жилищной политике, в работе по демографической программе и другим. И основа этого — ак­кумулированные запросы об­щества, — говорит делегат.

— У нас на местном уровне работает немало успешных программ социальной направленности, а также связанных с благоустройством города, развитием инфраструктуры.

Очень важно, чтобы была наполняемость бюджета города для решения всех вопросов, а значит, необходима стабильная работа предприятий, ответственность и напряженный труд каждого гражда­нина, — отмечает Сергей Эдуардович.

Он также считает, что актуальная повестка, объявленная временем, — совершенствование идеологии государства. В ней важные аспекты — сохранение мировоззренческих основ и внимание к интересам прогрессивной молодежи, преемственность поколений.

— Ничего нет важнее спокойствия в обществе и социально-экономической состоятельности страны, а векторы ее движения в будущее мы определяем все вместе, — говорит Сергей Максак. — И каждый на своем месте может сделать это движение стремительным, перс­пективным.

Оказание населению качест­венных почтовых услуг — и в городе, и в селе — эта задача, как отмечает директор Витеб­ского филиала РУП «Белпочта», всегда была актуальной и таковой остается.

В последние годы особенно много сделано для развития объектов связи на селе, где человек не должен чувствовать себя ущемленным и достоин получать тот же перечень услуг, что и горожанин.

— Это один из важных акцентов в работе. Мы постоянно закупаем большое количество автотранспорта, оргтехнику, проводим реконструкцию и ремонт почтовых отделений и пунктов, — подчеркивает Сергей Эдуардович. — Для удобства сель­ских жителей предприятие в прошлом году в качестве эксперимента запустило пилотный проект в Оршанском районе «Мобильный почтальон», ведем апробацию уже по некоторым районам области. Посредством мобильных устройств, а на сегодня 242 комплекта закуплены под проект, водители-почтальоны оперативно могут обслуживать людей на селе и в режиме онлайн в том числе. Они оформляют подписку на издания, проводят платежи, выдают пенсии, оказывают торговые услуги. Это важно в условиях нашей облас­ти, отличительной чертой которой является рассредоточенность населенных пунктов с малочисленным населением.

Успешность предприятия,
безусловно, во многом зависит от политики, проводимой руководителем, его деловых и личностных качеств.

Своего директора в коллективе Витебского филиала РУП «Белпочта» ценят, уважают за способность поставить себя на место исполнителя и оценить возможность выполнения определенных задач, за стремление к справедливости, за поддержку инициатив работников.

Председатель первичной профсоюзной организации филиала Александр Морозов отмечает, что под руководством Сергея Эдуардовича для повышения условий и производительности труда создана основательная материальная база и благоприятная социально-психологическая атмосфера, развивается корпоративная культура, налажена обратная связь руководства и работников, что позволяет каждому влиять на ту или иную ситуацию на предприятии.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: Наталия КРУПИЦА. Фото Олега КЛИМОВИЧА.

 
 
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Директор Витебского филиала РУП «Белпочта» Сергей Максак из числа тех профессионалов, которые прошли все ступени роста на одном предприятии.
 
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