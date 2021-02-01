Медведев: с Беларусью нужно интегрироваться тесней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. России и Беларуси нужно соединять потенциал экономик двух стран, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам.

Странам Союзного государства - Беларуси и России - необходимо теснее интегрироваться, это будет взаимополезно, считает Дмитрий Медведев

"Я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, естественно, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты ", - цитирует Медведева РИА Новости .

Темпы движения к более тесной интеграции могут быть разные, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

Альтернативы нет

По словам Медведева, какое-то время белорусские власти "упрекали" российских коллег в том, что РФ давит на официальный Минск, хочет "быстрее что-то сделать".

"Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ пояснил, что такая позиция России основана как на прагматических соображениях, так и на "человеческих отношениях" двух стран, "особых братских связях".

"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - пояснил он.

Давить по конституционной реформе не будут

Конституционная реформа Беларуси, анонсированная Александром Лукашенко, - внутреннее дело самой страны, подчеркнул Медведев.

"Это внутреннее дело самой Беларуси. Мы всегда так говорили и исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах", - сказал он.

Россия против дестабилизации в Беларуси, несмотря на то, что ряд стран "сейчас активно этим занимается" и вмешивается во внутренние дела государства, добавил Медведев.

Ожидается, что поправки в Конституцию рассмотрят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет 11-12 февраля.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летнему юбилею предлагалось принять программу углубления интеграции. Была подготовлена в общей сложности 31 дорожная карта, все они затрагивали ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

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