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В Мьянме госпереворот: военные захватили власть
01.02.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Мьянме военные устроили государственный переворот: арестован глава государства и министр иностранных дел, в стране введено чрезвычайное положение. Об этом
Сегодня утром, 1 февраля, были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин, лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и еще около 30 представителей ЦИК правящей партии, депутатов и чиновников.
По информации
Военнослужащие объявили режим ЧП в стране сроком на один год,
Далее власть будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.
Через год, когда истечет срок чрезвычайного положения в стране, вооруженные силы планируют провести новые выборы и сформировать правительство.
Сейчас в Мьянме происходят перебои в работе интернета, из-за этого в стране временно закрыты все банки, гостелеканалы отключены.
Аун Сан Су Чжи призвал народ выступить против переворота, данное сообщение он
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В Мьянме военные устроили государственный переворот, арестован глава государства и министр иностранных дел, в стране введено чрезвычайное положение.
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