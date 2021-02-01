В Мьянме госпереворот: военные захватили власть

В Мьянме военные устроили государственный переворот: арестован глава государства и министр иностранных дел, в стране введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня утром, 1 февраля, были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин, лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и еще около 30 представителей ЦИК правящей партии, депутатов и чиновников.

По информации Reuters , военные организовали переворот из-за фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Они считают, что действующая власть одержала победу незаконно.

Военнослужащие объявили режим ЧП в стране сроком на один год, пишет агенство «Синьхуа». Данное заявление уже подписано вице-президентом Мьин Све, который объявлен исполняющим обязанности президента страны. Он уже занимал должность исполняющего обязанности в 2018 году после отставки бывшего лидера Тхин Чжо.

Далее власть будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

Через год, когда истечет срок чрезвычайного положения в стране, вооруженные силы планируют провести новые выборы и сформировать правительство.

Сейчас в Мьянме происходят перебои в работе интернета, из-за этого в стране временно закрыты все банки, гостелеканалы отключены.