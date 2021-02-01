ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мьянме госпереворот: военные захватили власть

01.02.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Мьянме военные устроили государственный переворот: арестован глава государства и министр иностранных дел, в стране введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня утром, 1 февраля, были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин, лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и еще около 30 представителей ЦИК правящей партии, депутатов и чиновников.

По информации Reuters, военные организовали переворот из-за фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Они считают, что действующая власть одержала победу незаконно.

Военнослужащие объявили режим ЧП в стране сроком на один год, пишет агенство «Синьхуа». Данное заявление уже подписано вице-президентом Мьин Све, который объявлен исполняющим обязанности президента страны. Он уже занимал должность исполняющего обязанности в 2018 году после отставки бывшего лидера Тхин Чжо.

Далее власть будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

Через год, когда истечет срок чрезвычайного положения в стране, вооруженные силы планируют провести новые выборы и сформировать правительство.

Сейчас в Мьянме происходят перебои в работе интернета, из-за этого в стране временно закрыты все банки, гостелеканалы отключены.

Аун Сан Су Чжи призвал народ выступить против переворота, данное сообщение он опубликовал в своем Facebook.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мьянме военные устроили государственный переворот, арестован глава государства и министр иностранных дел, в стране введено чрезвычайное положение.
 
Новости дня
Новости политики
 
Медведев: с Беларусью нужно интегрироваться тесней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by