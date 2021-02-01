Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Власти Украины запретили солисту ансамбля "Белорусские песняры" Валерию Дайнеко въезд на территорию страны сроком на три года, сообщает издание "Украинская правда".

Накануне в пункте пропуска "Борисполь" украинские пограничники обнаружили гражданина Беларуси, "который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым".

"Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве не уточнили имя музыканта, но, по информации СМИ, речь идет о Валерии Дайнеко.

Артист подтвердил пограничникам, что был в Крыму летом прошлого года. "За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на три года", - отметили в ведомстве.

Музыкант вернулся в Минск.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".