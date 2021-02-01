Эксперты сравнили протесты в Беларуси и России

Масштаб протеста, масштаб непринятия режима, недоверия к властям в Беларуси намного сильнее, чем в России, хоть между ними и есть много общего. Эксперты рассказали, в чем сходство и в чем - отличие нынешней ситуации в обеих странах.

Белорусское общество сильно политизировано, поэтому события в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального, возбуждают и волнуют белорусов.

Об этом рассказал политолог Валерий Карбалевич на ютуб-канале "И Грянул Грэм".

Белорусские граждане внимательно следят за событиями в России, которые оказывают на них довольно противоречивое влияние. С одной стороны, они являются определенным стимулом для людей, которые протестуют, катализатором и поддержкой.

По мнению эксперта, протесты в России ослабят возможности Путина поддерживать Лукашенко, а на этой поддержке и зиждется власть последнего.

Белорусские госСМИ почти обрадовались тому, что произошло в России. Они подчеркивают, что Лукашенко предупреждал еще в августе, что Беларусь – только первый шаг западного проекта цветной революции, что конечная цель ее – это Россия, что вот свергнут Лукашенко, и возьмутся за Путина. Якобы теперь события подтверждают этот лукашенковский прогноз.

С другой стороны, российские протесты вдохновляют Лукашенко. Он считает, что теперь Россия не будет сильно давить на него, требовать какого-то транзита власти, досрочных выборов, вступления в диалог с обществом. Потому что Путин оказался в таком же положении, как и Лукашенко. Как сегодня Путин будет требовать диалог с белорусским народом, если он сам не хочет вести диалог с российским, не считая его в качестве субъекта?

Таким образом, Путин и Лукашенко оказались в одном окопе, в одной лодке. Это ослабляет давление России на Лукашенко, и это – бонус для него.

Параллели и отличия

Сравнивая протесты, Карбалевич отмечает, что и в России, и в Беларуси существуют авторитарные режимы, отсутствует обратная связь власти с народом. По его мнению, авторитарный правитель теряет чувство адекватности, реальности.

Эксперт считает, что в России ситуация с Навальным – "самодельная история". «Кремль создал ее собственными руками, своими неуклюжими действиями. Если бы не посадили Навального, не было бы протестов. Лукашенко тоже много ошибок совершил в ходе этой избирательной кампании, это тоже вызвало политический взрыв в Беларуси», - говорит Карбалевич.

Но, по его мнению, масштаб протеста, масштаб непринятия режима и недоверия к лидеру в Беларуси намного сильнее, чем в России.

«В РФ - большой процент населения пока еще верит телевидению. Согласно социологическому исследованию Лавада-центра, 50% населения не верит в отравление Навального. Российская государственная пропаганда работает намного более эффективно, чем белорусская. Поэтому положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко», - уверен Карбалевич.

Двойной груз в одной лодке тяжелее, его легче сбросить

Политолог Дмитрий Болкунец считает , что белорусский протест от российского отличается масштабом, он в разы сильнее, чем в России.

Эксперт отмечает, что в августе в Беларуси выходило на протесты, по разным оценкам, до 500 тысяч человек, это по отношению к населению страны – колоссальные цифры. Это то же самое, если бы в России вышли 14 млн одновременно. Ничего подобного в России нет.

Хотя в России протесты связаны не только с Навальным, но и с недовольством властью, но там нет таких глубинных причин, как в Беларуси. Градус недовольства - разный.

Болкунец рассматривает протесты в РФ как рядовое событие. При этом он отмечает достаточно корректную позицию силовиков в России по отношению к демонстрантам.

«Если бы белорусские силовики так себя вели в августе, то протесты в стране давно бы закончились. Но власть пошла по другому сценарию. Я думаю, что российские власти делают выводы по событиям в Беларуси. А Лукашенко, по его мнению, ведет себя как герой-подлиза, подлизывается к Кремлю, хочет показать, что он тоже в одной лодке. Типа давайте будем вместе сражаться с внешним врагом. Сейчас у него враг есть с Запада. Если летом у него был враг – Россия, то сейчас это Запад. Кто-то говорит, что для Лукашенко протесты в России – это плюс. Потому что Кремль его будет спасать. Но если они оказываются в одной лодке, то тяжелеет груз, и его будет проще сбрасывать», - говорит эксперт.

Напомним, в Беларуси люди уже полгода выходят на улицы с требованием проведения честных выборов, оставки действующего президента. Они выступают против насилия над мирными гражданами и за привлечение к ответственности причастных к этому насилию. Формат акций меняется, но они не прекращаются.