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Медведев заговорил о единой валюте Беларуси и РФ

01.02.2021 16:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь должна определиться сама в вопросах по конституционной реформ, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты. Но интеграция очень нужна, вплоть до единой валюты.

Российские журналисты 1 февраля спросили заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, не затянется ли обещанная Александром Лукашенко конституционная реформа на весь период его президентства.

Медведев отметил, что в России только внимательно наблюдают за развитием ситуации в Беларуси, и не хотели бы никакой дестабилизации. По его словам, ряд стран сейчас вмешивается во внутренние дела Беларуси, но Кремль не собирается это делать.

При этом Медведев подчеркнул, что интеграция будет взаимополезной, включая потенциалы экономик обеих стран, у которых общая позиция. «Это – самые разные вопросы, вплоть до единой валюты», - цитирует его слова РИА Новости.

Однако, по его мнению, нужно, чтобы в стране сначала нормализовалась ситуация. «Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет», - заявил он, отметив, что темпы движения к этому могут быть разные.

«Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах», - добавил Медведев.

Он считает, что дело тут не в политике, а в человеческих отношениях между жителями России и Беларуси, «особых братских отношениях».

«Их больше нигде не ждут»

«А второе - это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран», - сказал Медведев.

Напомним, что в России вторые выходные подряд проходят акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, в Беларуси люди протестуют уже более полугода: против фальсификации на выборах 9 августа и насилия над участниками уличных акций.

Фото: LIGA.net

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусь должна определиться сама в вопросах по конституционной реформ, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты. Но интеграция очень нужна, вплоть до...
 
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