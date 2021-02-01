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Байден хочет пересмотреть политику США в отношении КНДР

01.02.2021 19:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент страны Джо Байден планирует по всем направлениям пересмотреть политику в отношении Северной Кореи.

По словам Блинкена, который дал интервью каналу NBC News, ожидается введение дальнейших санкций против Пхеньяна, чтобы продолжить денуклеаризацию Корейского полуострова.

© AFP 2020 / PAUL J. RICHARDS
Псаки заявила, что Байден "никогда не сдерживался" в отношении Путина

Данные шаги Штаты будут предпринимать по согласованию со своими союзниками.

Переговоры КНДР и США застопорились в феврале 2019 года – после провала саммита в Ханое. Штаты требовали от Пхеньяна решительных действий по отказу от ядерного оружия, в Северной Корее в свою очередь отмечали, что США ничего не предпринимают в ответ на добровольные шаги КНДР по денуклеаризации.

С начала 2020-го встречи представителей КНДР и США не были возобновлены ни на одном из уровней, а Корея не единожды заявляла, что не намерена продолжать переговоры.

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Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что политика Штатов в отношении Северной Кореи будет пересмотрена по всем направлениям.
 
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