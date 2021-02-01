Байден хочет пересмотреть политику США в отношении КНДР

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент страны Джо Байден планирует по всем направлениям пересмотреть политику в отношении Северной Кореи.

По словам Блинкена, который дал интервью каналу NBC News, ожидается введение дальнейших санкций против Пхеньяна, чтобы продолжить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Данные шаги Штаты будут предпринимать по согласованию со своими союзниками.

Переговоры КНДР и США застопорились в феврале 2019 года – после провала саммита в Ханое. Штаты требовали от Пхеньяна решительных действий по отказу от ядерного оружия, в Северной Корее в свою очередь отмечали, что США ничего не предпринимают в ответ на добровольные шаги КНДР по денуклеаризации.

С начала 2020-го встречи представителей КНДР и США не были возобновлены ни на одном из уровней, а Корея не единожды заявляла, что не намерена продолжать переговоры.

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