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Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

01.02.2021 22:53 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом и не только белорусский лидер говорил сегодня, принимая с докладом главу погранкомитета Анатолия Лаппо. 

Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом - все это входит в полномочия ведомства

Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год


В минувшем году обстановка на границе была не из спокойных: провокации со стороны соседей, учения НАТО, а порой и просто переброска войск поближе к Беларуси.  Поэтому разговор получился своевременным и полезным. Подробности у Алексея Волкова.

Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

2 400 километров границы под их чутким взором. Ведь пограничники - главный рубеж обороны страны

От нелегальных мигрантов до наркотрафика и даже экстремистов. Перейти границы страны и закона пытаются многие, однако щит выстоял, даже несмотря на учения НАТО и крайне обостренную обстановку прошлого года. По-военному четко и где-то даже немногословно - доклад главы Госпогранкомитета президенту во Дворце Независимости. 

На первой линии вскрыли 12 каналов наркотрафика, задержали 45 экстремистов

Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

На первой линии вскрыли 12 каналов наркотрафика, задержали 45 экстремистов и в целом не преломили границы ключ. Количество нарушителей за год снизилось ровно в два раза - примерно две тысячи случаев. Надежные границы - это даже не про безопасность, а про существование самого государства. Активность вблизи белорусских кордонов, пандемия и другие потрясения, конечно, обратили внимание на улучшение пунктов пропуска.  

На заставе "Хойники" запустили центр мониторинга

Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

В пределах ста километров граница с Украиной просматривается до сантиметра. На этом модернизация щита не закончена. Кстати, о чем Лукашенко говорил с Лаппо, можно было не только послушать, но и прочитать главные моменты, написанные рукой первого. А уже по окончании доклада президент подпишет, наверное, самый габаритный документ - решение на охрану госграницы.

2020 год: границы пропустили 9 миллионов человек и 4 миллиона  транспортных средств

Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

И хотя весь 2020 год речь шла про COVID и изоляцию, через белорусские границы пропустили 9 миллионов человек и 4 миллиона  транспортных средств. Важный момент: даже введение санкций от некоторых стран не отменяет обязательств Беларуси как транзитной державы, которая и в самые жесткие ковидные месяцы пропускала фуры с товарами и продуктами для третьих стран. Замечу, что это часть пояса добрососедства. Данную концепцию официальный Минск намерен развивать и далее с соседями, которые готовы работать и вместе зарабатывать. 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом и не только белорусский лидер говорил сегодня, принимая с докладом главу погранкомитета Анатолия Лаппо.  Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком,...
 
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