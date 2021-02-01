Источник материала: БT

Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом - все это входит в полномочия ведомства

В минувшем году обстановка на границе была не из спокойных: провокации со стороны соседей, учения НАТО, а порой и просто переброска войск поближе к Беларуси. Поэтому разговор получился своевременным и полезным. Подробности у Алексея Волкова.











2 400 километров границы под их чутким взором. Ведь пограничники - главный рубеж обороны страны

На первой линии вскрыли 12 каналов наркотрафика, задержали 45 экстремистов







На заставе "Хойники" запустили центр мониторинга





2020 год: границы пропустили 9 миллионов человек и 4 миллиона транспортных средств





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год Об этом и не только белорусский лидер говорил сегодня, принимая с докладом главу погранкомитета Анатолия Лаппо. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком,...