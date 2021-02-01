Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год

Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом - все это входит в полномочия ведомства
В минувшем году обстановка на границе была не из спокойных: провокации со стороны соседей, учения НАТО, а порой и просто переброска войск поближе к Беларуси. Поэтому разговор получился своевременным и полезным. Подробности у Алексея Волкова.
2 400 километров границы под их чутким взором. Ведь пограничники - главный рубеж обороны страны
От нелегальных мигрантов до наркотрафика и даже экстремистов. Перейти границы страны и закона пытаются многие, однако щит выстоял, даже несмотря на учения НАТО и крайне обостренную обстановку прошлого года. По-военному четко и где-то даже немногословно - доклад главы Госпогранкомитета президенту во Дворце Независимости.
На первой линии вскрыли 12 каналов наркотрафика, задержали 45 экстремистов
На первой линии вскрыли 12 каналов наркотрафика, задержали 45 экстремистов и в целом не преломили границы ключ. Количество нарушителей за год снизилось ровно в два раза - примерно две тысячи случаев. Надежные границы - это даже не про безопасность, а про существование самого государства. Активность вблизи белорусских кордонов, пандемия и другие потрясения, конечно, обратили внимание на улучшение пунктов пропуска.
На заставе "Хойники" запустили центр мониторинга
В пределах ста километров граница с Украиной просматривается до сантиметра. На этом модернизация щита не закончена. Кстати, о чем Лукашенко говорил с Лаппо, можно было не только послушать, но и прочитать главные моменты, написанные рукой первого. А уже по окончании доклада президент подпишет, наверное, самый габаритный документ - решение на охрану госграницы.
2020 год: границы пропустили 9 миллионов человек и 4 миллиона транспортных средств
И хотя весь 2020 год речь шла про COVID и изоляцию, через белорусские границы пропустили 9 миллионов человек и 4 миллиона транспортных средств. Важный момент: даже введение санкций от некоторых стран не отменяет обязательств Беларуси как транзитной державы, которая и в самые жесткие ковидные месяцы пропускала фуры с товарами и продуктами для третьих стран. Замечу, что это часть пояса добрососедства. Данную концепцию официальный Минск намерен развивать и далее с соседями, которые готовы работать и вместе зарабатывать.