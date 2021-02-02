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Совбез ООН проведет заседание по выполнению минских соглашений

02.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает Россия. Программа встречи согласована, но неизвестно пока, кто выступит с докладом.  

Комплекс мер по выполнению минских соглашений состоит из 13 пунктов и предусматривает прекращение огня, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 

 
 
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Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает...
 
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