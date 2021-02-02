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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совбез ООН проведет заседание по выполнению минских соглашений Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает...

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает Россия. Программа встречи согласована, но неизвестно пока, кто выступит с докладом.Комплекс мер по выполнению минских соглашений состоит из 13 пунктов и предусматривает прекращение огня, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.