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Совбез ООН проведет заседание по выполнению минских соглашений
02.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСовет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает Россия. Программа встречи согласована, но неизвестно пока, кто выступит с докладом.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений состоит из 13 пунктов и предусматривает прекращение огня, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
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Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с шестилетием подписания минских соглашений. Встреча в онлайн-формате пройдет 11 февраля. Инициатором выступает...
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