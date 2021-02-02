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Как пройдет ВНС, обсуждают на совещании у президента

02.02.2021 11:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Провести 6-й белорусский форум решено на самом высоком уровне, о таком поручении сегодня заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

На встречу у главы государства приглашены представители штаба организаторов. Это премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и управляющий делами президента Виктор Шейман. В заседании также принимают участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Как отметил Александр Лукашенко, жители Беларуси не остаются равнодушными к грядущему мероприятию, и их интересуют самые разные вопросы.

"Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе. Должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство", – сказал президент Беларуси.

Как ожидается, всего в Минске соберутся 2700 делегатов. Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. В эти дни будут обсуждены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, а также выработаны планы действия для общественно-политического развития государства. Ранее Лукашенко отмечал, что в ходе ВНС могут быть обозначены предполагаемые поправки в Конституцию республики, если делегаты будут к этому готовы.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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На встречу во Дворце Независимости в Минске приглашены представители штаба организаторов Всебелорусского народного собрания (ВНС).
 
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