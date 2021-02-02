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Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси

02.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Это стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко накануне принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны  рубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Документ требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется, как и геополитический расклад в регионе. Безопасность границы – одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей с поставленной задачей справились. 

Президент: Защищаем не только Беларусь, но и рубежи Союзного государства

Также президент принял с докладом главу Минприроды. На повестке - охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов. Беларусь продолжит уделять этим вопросам серьезное внимание. Президент также затронул работу гидрометеорологической службы (раньше она получала долю критики). Но в последнее время прогнозы стали более точными. 

 
 
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Это стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко накануне принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны  рубежей ежегодно...
 
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Безопасность границ как основа государства. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы на 2021 год
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