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Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси
02.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭто стало итогом встречи во Дворце Независимости.
Президент: Защищаем не только Беларусь, но и рубежи Союзного государстваТакже президент принял с докладом главу Минприроды. На повестке - охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов. Беларусь продолжит уделять этим вопросам серьезное внимание. Президент также затронул работу гидрометеорологической службы (раньше она получала долю критики). Но в последнее время прогнозы стали более точными.
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Это стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко накануне принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны рубежей ежегодно...
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