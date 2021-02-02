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Президент: Защищаем не только Беларусь, но и рубежи Союзного государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси Это стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко накануне принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны рубежей ежегодно...

Это стало итогом встречи во Дворце Независимости.Вопрос охраны рубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Документ требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется, как и геополитический расклад в регионе.Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей с поставленной задачей справились.Также президент принял с докладом главу Минприроды. На повестке - охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов. Беларусь продолжит уделять этим вопросам серьезное внимание. Президент также затронул работу гидрометеорологической службы (раньше она получала долю критики). Но в последнее время прогнозы стали более точными.