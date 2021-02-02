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ПА ОБСЕ: репрессиям в Беларуси нужно положить конец
02.02.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам возмущено тем, что в Беларуси не выполняют
Пресс-служба ПА ОБСЕ сообщает, что в организации призывают международное сообщество рассмотреть ситуацию в Беларуси, где так и не возбуждено ни одного уголовного дела по доказанным фактам пыток и истязаний, тогда как в отношении демонстрантов не прекращаются судебные процессы.
В ПАСЕ отмечают, что все задержанные по политическим и надуманным основаниям должны быть освобождены,
Заместитель председателя комитета Михаэль Георг Линк подчеркнул, что международное сообщество должно привлечь Беларусь к ответственности за нарушения прав человека.
«ОБСЕ и другие международные организации должны усилить давление на власти в Минске, чтобы они соблюдали добровольно взятые на себя обязательства. Особую тревогу вызывают
По мнению докладчика комитета ПА Кари Хенриксена (Норвегия), в Беларуси развернулись полномасштабные репрессии против всех, кто высказывает недовольство властью.
«Против мирных демонстрантов были возбуждены сотни уголовных дел, что все больше и больше похоже на полномасштабное посягательство на инакомыслие и основные свободы. Этим репрессиям нужно положить конец», — призвал докладчик.
В ПА ОБСЕ отмечают, что согласны с рекомендациями доклада Московского механизма ОБСЕ по Беларуси. Там подчеркивают необходимость судебного преследования обвиняемых в нарушениях прав человека в соответствии с международными стандартами, но готовы идти на открытый и прямой диалог с белорусским властями.
Напомним, что в ноябре верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл
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Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам возмущено тем, что в Беларуси не выполняют...
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