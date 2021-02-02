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Мемориальную доску Юрию Левитану открыли на здании МИА "Россия сегодня"

02.02.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев - Sputnik. Мемориальную доску в честь легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана открыли во вторник в знаменитом Доме Радио – на Пятницкой, 25, у входа в офис медиагруппы "Россия сегодня".

Доска выполнена в форме гранитного медальона с бронзовым бюстом диктора, надпись на ней гласит: "Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании".

© Sputnik / Павел Бедняков
Мемориальная доска и бюст диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана у входа в здание МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице в Москве

Перед началом церемонии прозвучали знаменитые позывные Левитана, один из символов советской эпохи: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!". 

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, открывая мемориальную доску сказал:

"Для нас Юрий Борисович – генетический корень, потому что он работал в Совинформбюро, которое потом было преобразовано в агентство печати "Новости", а после в РИА Новости, а потом уже и в медиагруппу "Россия сегодня". Корпоративно – это наш человек, наша гордость и наш генетический корень".

Голос Левитана, как отметил глава медиагруппы, вселял силу в сотни миллионов советских людей в самые трудные времена истории.

"Он умел рассказывать даже о трагичных поражениях так, что вселял уверенность в победу.... Он подпитывался от страны, и страна давала ему силу", - добавил Киселев, призвав коллег учиться у Левитана и вдохновляться его голосом.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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В церемонии открытия также приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. Среди почетных гостей церемонии - известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова, особенно поблагодарившая "Россию сегодня" за столь значимый памятник.

Открытие мемориальной доски Юрию Левитану – часть юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня" по случаю 80-летия Советского информбюро (Совинформбюро).

От Советского информбюро, основанного 24 июня 1941 года – через два дня после начала Великой Отечественной войны, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России – Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

"Россия сегодня" – международная медиагруппа, ее основная цель – оперативно и взвешенно освещать события в мире, информировать аудиторию о различных взглядах на ключевые события. В медиагруппу "Россия сегодня" входят международное новостное агентство и радио Sputnik, РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие мемориальной доски Юрию Левитану – часть юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня" по случаю 80-летия Советского информбюро (Совинформбюро).
 
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