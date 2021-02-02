Головченко: во время ВНС будут усилены меры безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Меры безопасности во время проведения VI Всебелорусского народного собрания будут усилены, об этом сообщил во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, усиленные меры – нормальная практика на таких крупных мероприятиях. Также разработан алгоритм действий по предотвращению возможных провокаций. Головченко подчеркнул, что о реальной угрозе говорить не стоит, однако в отдельных чатах призывают к насилию.

"Соответствующие органы имеют план действий на все случаи. План реагирования есть на всевозможные сценарии. Думаю, у всех была возможность убедиться, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране", - цитирует БелТА главу правительства.

Премьер заявил, что из-за границы пытаются воздействовать на делегатов ВНС, также угрожают им санкциями. Он назвал это "неприкрытым давлением" и "инструментом огульного охаивания", по мнению Головченко, такие действия дискредитируют правовую систему, в том числе стран и объединений стран, которые используют эти инструменты.

Острая конкуренция

Головченко подчеркнул, что конкуренция на выборных собраниях была острая. "Началась с диалоговых площадок, которые были организованы в регионах. Там приняли активное участие в обсуждении около 35 тысяч человек. И от них поступило порядка пяти тысяч предложений на разные темы. Порядка четверти из этих пяти тысяч после должного анализа были обобщены и приобщены к материалам собрания, в том числе при подготовке проекта доклада главы государства, при уточнении программы социально-экономического развития страны", - сказал Головченко.

Также, по его словам, возможность высказаться, донести свою точку зрения была предоставлена всем желающим. Претензии к полномочиям делегатов, которые представляют белорусское общество он назвал "несостоятельными".

Программа ВНС

В программе развития страны, которая будет обсуждаться на ВНС, есть много новых идей. Тем не менее, нужно, чтобы их одобрили делегаты, отметил премьер.

"Уже даже во время обсуждений на областных собраниях поступало много не просто предложений, но и критических высказываний, - подчеркнул он, отметив, что государство не будет отходить от прежнего социального курса.

По словам Головченко, что программа развития республики, которая будет обсуждаться на ВНС, разрабатывалась правительством, но, по его словам, она будет корректироваться и актуализироваться с учетом всех замечаний.

Он добавил, что документ должен стать фактически дорожной картой развития Беларуси.

По словам премьера, люди хотят более самостоятельно распоряжаться доходами бюджета. В частности, перераспределить экономические полномочия между центром и регионами.

При этом, Головченко заострил внимание на том, что речь не идет о том, чтобы забрать деньги у Минской области и перераспределить между другими регионами с более низким доходом.

"Задача регионов состоит как раз в том, чтобы развивать бизнес, территории, создавать рабочие места, получать больше налогов и доходов от недвижимости, аренды и так далее. И именно за счет этого увеличивать доходы собственного бюджета, а не за счет перераспределения из более прибыльных регионов", - сказал он.

Головченко назвал это "фактически индустриализацией страны", но речь, как он отметил, идет не только о промышленности, а и о сфере услуг.

Как ожидается, всего в Минске соберутся 2700 делегатов. Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. В эти дни будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, а также выработаны планы действий для общественно-политического развития государства.

Наиболее масштабно было проведено Первое всебелорусское собрание, которое прошло 19-20 октября 1996 года. Тогда в Минск съехались 4700 человек. Согласно Указу президента от 28 декабря 2020 года, в этот раз представлять интересы сограждан от каждой области будут не более 310 жителей, от Минска – не свыше 370 делегатов.