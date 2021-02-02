Головченко: санкции против Беларуси – это неприкрытое давление на страну

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Санкции, введенные некоторыми государствами в отношении Беларуси, являются примером неприкрытого давления на республику, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр страны Роман Головченко.

По словам руководителя правительства, практика принятия тех или иных санкционных мер против республики набирает обороты.

"Если раньше это были какие-то точечные меры, действительно выверенные, то сейчас это превратилось фактически в инструмент какого-то огульного охаивания и фактически неприкрытого давления, что фактически дискредитирует правовую систему стран и их объединений", – сказал Головченко.

Он отметил: под санкционный удар попадают белорусские граждане, которые говорят не то, что от них хотят услышать зарубежные политики.

"Санкции затрагивают как физических лиц, так и юридических лиц, предприятия. Единственная их вина – что они работают в этой стране и защищают ее интересы", – сообщил премьер.

Можно оспорить

Головченко также подчеркнул, что вопрос отмены ограничительных мер можно решить, хоть это и займет определенное время – прецеденты таких действий есть.

"Оспаривание этих санкций, конечно же, имеет практику – у нас в истории были уже случаи, не так давно, когда практически все санкции, которые были введены в отношении физических лиц и компаний белорусских, были успешно опротестованы в том же суде Европейского союза", – заявил он.

Премьер сообщил: насколько целесообразно сейчас ввязываться в юридические дебаты по сложившейся ситуации – нужно дополнительно оценить.

Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.

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