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Головченко: санкции против Беларуси – это неприкрытое давление на страну
03.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Санкции, введенные некоторыми государствами в отношении Беларуси, являются примером неприкрытого давления на республику, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр страны Роман Головченко.
По словам руководителя правительства, практика принятия тех или иных санкционных мер против республики набирает обороты.
© Sputnik / Егор Еремов
"Если раньше это были какие-то точечные меры, действительно выверенные, то сейчас это превратилось фактически в инструмент какого-то огульного охаивания и фактически неприкрытого давления, что фактически дискредитирует правовую систему стран и их объединений", – сказал Головченко.
Он отметил: под санкционный удар попадают белорусские граждане, которые говорят не то, что от них хотят услышать зарубежные политики.
"Санкции затрагивают как физических лиц, так и юридических лиц, предприятия. Единственная их вина – что они работают в этой стране и защищают ее интересы", – сообщил премьер.
Можно оспорить
Головченко также подчеркнул, что вопрос отмены ограничительных мер можно решить, хоть это и займет определенное время – прецеденты таких действий есть.
"Оспаривание этих санкций, конечно же, имеет практику – у нас в истории были уже случаи, не так давно, когда практически все санкции, которые были введены в отношении физических лиц и компаний белорусских, были успешно опротестованы в том же суде Европейского союза", – заявил он.
Премьер сообщил: насколько целесообразно сейчас ввязываться в юридические дебаты по сложившейся ситуации – нужно дополнительно оценить.
Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
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По словам руководителя правительства, практика принятия тех или иных санкционных мер против республики набирает обороты.
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