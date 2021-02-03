Возможные санкции из-за Навального прокомментировали в МИД РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше". Блогеру заменили его на 3,5 года колонии общего режима.

Ранее МИД РФ посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами внутри своих стран. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, заявления западных политиков по ситуации с Навальным идут "как под копирку" .

Комментируя возможность новых санкций Запада из-за суда над Навальным, Захарова заявила, что повод для таких шагов этим странам давно не нужен.

"Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный", – сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE".

Дело Навального

Представления ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока реальным суды рассматривали уже трижды, но до сих пор отказывали, продлевая испытательный срок. При этом ха последние три года, по данным ФСИН, Навальный почти 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, он неоднократно получал административные наказания от крупных штрафов до арестов.

Каждый из этих фактов даже по отдельности грозит осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Только в 2020-м в России условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

Кроме того, Европейский суд ранее опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше".



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