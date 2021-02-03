Зеленский ввел санкции против трех телеканалов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех телеканалов "112 Украина", NewsOne ("Ньюс-уан") и ZiK ("ЗиК"), сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.

Под ограничительные меры попали телерадиокомпания "112 Украина", ее региональные каналы "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также к компания "Новости 24 часа" (телеканал "Ньюс-уан") сроком на пять лет. Персональные санкции также введены в отношении депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканала "Зик".

Ограничительные меры, следует из президентского указа, предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм".

Каналы, против которых были введены санкции, назвали "политической расправой с неугодными СМИ". В заявлении подчеркивается, что решение Зеленского и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.

Гендиректор "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что будет обращаться в международные суды по этому решению. Он выразил уверенность, что реакция международных организаций и политики сделают заявления в связи с запретом на вещание телеканалов.

Вместе с тем сам Козак, владеющий медиахолдингом "Новости", куда входят попавшие в "черный список" каналы, заявил, что "112 Украина" продолжит свою работу, несмотря на "козни властей".