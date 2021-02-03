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У протестов в Беларуси и России разные причины – Кремль
03.02.2021 14:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев ― Sputnik. У протестов в Беларуси и России разные причины, параллелей между ними проводить не стоит, сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
© Sputnik / Владимир Трефилов
По его словам, в обоих случаях можно отметить похожие элементы с провокаторами, но при этом причины происходящего и сама ситуация – разные.
"Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял", – сказал Песков.
Отвечая на вопрос, видит ли он сходства в поведении правоохранителей соседних стран во время несогласованных акций, пресс-секретарь Путина ответил, что "они исполняют свой долг, борются с провокаторами". Он добавил, что случаям применения силы стражами порядка на акциях протеста в Москве нужно давать объективную оценку.
Протестные акции
В Беларуси протесты начались после прошедших в стране президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов, сторонники оппозиции остались не согласны с итогами выборов. Активная фаза протестов в стране продолжалась с августа по ноябрь, они подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники.
© REUTERS / STRINGER
Несогласованные акции в столице России прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал организаторов акций в Москве провокаторами. Владимир Путин в свою очередь отмечал, что у всех есть право на выражение своей точки зрения, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Дмитрий Песков заявил, что правоохранители обеих стран исполняют свой долг, борясь с провокаторами и несанкционированными акциями.
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