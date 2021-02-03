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Лукашенко пригласил российских коммунистов на ВНС
03.02.2021 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил КПРФ принять участие во Всебелорусском народном собрании, сообщили в пресс-службе главы государства.
В среду белорусский лидер провел телефонный разговор с председателем ЦК Компартии РФ Геннадием Зюгановым.
Глава государства пригласил КПРФ принять участие в VI Всебелорусском собрании, которое пройдет в 11-12 февраля в Минске под слоганом "Единство! Развитие! Независимость!".
Кроме того, собеседники обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития.
Лукашенко и Зюганов также обменялись мнениями в связи с последними событиями в России.
Общая численность участников и приглашенных на ВНС составит 2 700 человек (2 400 из них делегаты; 300 приглашенные, которые не смогут участвовать в голосовании). На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Лукашенко отмечал, что на ВНС могут быть обозначены предполагаемые поправки в конституцию республики, если делегаты будут к этому готовы.
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Белорусский президент поговорил по телефону с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и обсудил отношения между двумя странами.
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