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Псаки перепутала Космические силы США с самолетом

03.02.2021 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев - Sputnik. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки во время брифинга допустила нелепую ошибку – назвала Космические силы США самолетом, сообщает газета Politico.

Псаки растерялась, когда отвечала на вопрос журналистов о перспективах Космических вооруженных сил США, созданных в 2019 году при поддержке администрации экс-лидера страны Дональда Трампа.

"Ух ты! Space Force (Космические силы США). Это самый современный самолет", – заявила Псаки. Предположительно, пресс-секретарь могла сопоставить название этого вида вооруженных сил с названием самолета Air Force One. Она пообещала обязательно связаться с контактным лицом в Космических ВС США, уточнив, что пока не знает, кто этот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Позже, в связи с заявлениями Псаки, на Белый дом обрушился шквал критики со стороны члена палаты представителей Майкла Вальца. По его словам, Космические силы США были созданы для защиты государства и американских космических миссий от возможной китайской угрозы.

Политик подчеркнул, что этот нелепый случай еще раз подтверждает тот факт, что администрация Байдена не воспринимает Китай всерьез и ставит в унизительное положение работу сотрудников Космических вооруженных сил.

Масла в огонь подлил и член палаты представителей Майк Роджерс. Он отметил, что подобным заявлением пресс-секретарь открыто принизила значение целого сектора вооруженных сил США и поэтому ей стоило бы принести извинения сотрудникам Космических сил за такое неуместное высказывание.

Пресс-секретарь действующего президента позже ответила на комментарии в Twitter, что администрация Байдена "с нетерпением ждет продолжения работы Космических сил".

"Мы приглашаем членов команды в любое время навещать нас в конференц-зале, чтобы поделиться новой информацией о своей важной работе", - заключила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Псаки растерялась, когда отвечала на вопрос журналистов о перспективах Космических вооруженных сил США, созданных в 2019 году при поддержке администрации...
 
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