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Президент Беларуси поговорил по телефону с председателем ЦК КПРФ
03.02.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции Компартии в российской Госдуме Геннадием Зюгановым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие. Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции Компартии в российской Госдуме Геннадием Зюгановым,...
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