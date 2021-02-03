Президент Беларуси поговорил по телефону с председателем ЦК КПРФ

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции Компартии в российской Госдуме Геннадием Зюгановым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие. Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.