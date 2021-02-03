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Развитие сотрудничества Беларуси и России
03.02.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Точки роста экономик двух стран обсудили сегодня в правительстве. Начало года показывает восстановление после ризиса, который вызвала пандемия. Это хорошее подспорье.
Согласован алгоритм взаимодействия в промышленной политикеНа встрече обсудили ряд совместных инициатив. Позиция Беларуси - в ближайшее время принять решение о финансировании общего проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли, обратить внимание на совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Конечно, для развития отношений - важно создать равные условия. Снятие барьеров позволит наладить более тесное сотрудничество предприятий двух стран.
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Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Точки роста экономик двух стран обсудили сегодня в правительстве. Начало года показывает...
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