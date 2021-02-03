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Павел Латушко встретился с послом США Джулией Фишер
04.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко и назначенный посол США в Беларуси Джулия Фишер провели встречу 3 февраля.
Об этом
На встрече обсуждались вопросы общественно-политического кризиса в Беларуси и перспективы белорусско-американских отношений.
Отмечается, что американские партнеры будут всесторонне содействовать лучшему будущему белорусского народа, так как он этого достоен.
Опубликованы итоги встречи:
Напомним, 15 декабря Сенат Конгресса США единогласно
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Руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко и назначенный посол США в Беларуси Джулия Фишер провели встречу 3 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале...
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