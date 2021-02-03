Павел Латушко встретился с послом США Джулией Фишер

Руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко и назначенный посол США в Беларуси Джулия Фишер провели встречу 3 февраля.

Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

На встрече обсуждались вопросы общественно-политического кризиса в Беларуси и перспективы белорусско-американских отношений.

Отмечается, что американские партнеры будут всесторонне содействовать лучшему будущему белорусского народа, так как он этого достоен.

Опубликованы итоги встречи:

В рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси» США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами. Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет. Джули Фишер планирует также провести встречи с иными представителями гражданского общества – гражданских инициатив и демократическим лидером Светланой Тихановской.