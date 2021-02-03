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Павел Латушко встретился с послом США Джулией Фишер

04.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко и назначенный посол США в Беларуси Джулия Фишер провели встречу 3 февраля.

Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

На встрече обсуждались вопросы общественно-политического кризиса в Беларуси и перспективы белорусско-американских отношений.

Отмечается, что американские партнеры будут всесторонне содействовать лучшему будущему белорусского народа, так как он этого достоен.

Опубликованы итоги встречи:

  1. В рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси» США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами.
  2. Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет.
  3. Джули Фишер планирует также провести встречи с иными представителями гражданского общества – гражданских инициатив и демократическим лидером Светланой Тихановской.

Напомним, 15 декабря Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси. 23 декабря она принесла присягу.

 
 
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Руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко и назначенный посол США в Беларуси Джулия Фишер провели встречу 3 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале...
 
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