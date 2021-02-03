ООН хочет не дать завершиться перевороту в Мьянме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Организация Объединенных Наций сделает все, чтобы оказать необходимое давление на Мьянму и не допустить завершения в стране военного переворота, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш изданию The Washington Post.

"Мы сделаем все, чтобы мобилизовать всех ключевых участников международного сообщества, чтобы оказать достаточное давление на Мьянму, чтобы обеспечить провал переворота", – сказал он.

Гутерреш также сказал, что последние выборы в стране прошли нормально, и недопустимо, чтобы после такого длительного переходного периода отменялись их результаты.

Что происходит в Мьянме?

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии "Национальная лига за демократию", лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота.

Военные объявили чрезвычайное положение. Они выразили недовольство итогами ноябрьских выборов, которые, по их мнению, были подтасованными. После чего заявлено о череде отставок в правительстве: были отстранены от своих должностей 24 министра, а также их заместители.

Режим ЧП, заявляют военные, продлится в течение одного года, после чего временная власть планирует передать полномочия новому правительственному кабинету. Его сформируют по итогам демократических всенародных выборов.

В настоящее время военные держат под контролем различные ведомства, а также органы исполнительной и законодательной власти как в столице страны, так и в отдельных регионах.

Государственная радиовещательная служба сообщила о временном прекращении работы.

Многие эксперты не исключают, что в результате госпереворота в Мьянме может начаться военный конфликт. Ситуация осложнена тем, что в стране хранится большое количество оружия. Кроме того, население разделено по этническим и религиозным признакам, а ситуация усугубляется высоким уровнем бедности.