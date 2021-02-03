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ООН хочет не дать завершиться перевороту в Мьянме
04.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Организация Объединенных Наций сделает все, чтобы оказать необходимое давление на Мьянму и не допустить завершения в стране военного переворота, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш изданию The Washington Post.
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
"Мы сделаем все, чтобы мобилизовать всех ключевых участников международного сообщества, чтобы оказать достаточное давление на Мьянму, чтобы обеспечить провал переворота", – сказал он.
Гутерреш также сказал, что последние выборы в стране прошли нормально, и недопустимо, чтобы после такого длительного переходного периода отменялись их результаты.
Что происходит в Мьянме?
1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии "Национальная лига за демократию", лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота.
© REUTERS / Stringer
Военные объявили чрезвычайное положение. Они выразили недовольство итогами ноябрьских выборов, которые, по их мнению, были подтасованными. После чего заявлено о череде отставок в правительстве: были отстранены от своих должностей 24 министра, а также их заместители.
Режим ЧП, заявляют военные, продлится в течение одного года, после чего временная власть планирует передать полномочия новому правительственному кабинету. Его сформируют по итогам демократических всенародных выборов.
В настоящее время военные держат под контролем различные ведомства, а также органы исполнительной и законодательной власти как в столице страны, так и в отдельных регионах.
Государственная радиовещательная служба сообщила о временном прекращении работы.
Многие эксперты не исключают, что в результате госпереворота в Мьянме может начаться военный конфликт. Ситуация осложнена тем, что в стране хранится большое количество оружия. Кроме того, население разделено по этническим и религиозным признакам, а ситуация усугубляется высоким уровнем бедности.
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Организация планирует мобилизовать все возможные усилия, чтобы военный переворот в стране провалился.
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