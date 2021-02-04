Белорусские оппозиционеры Черечень и Борисов приглашены на ВНС

Вчера, 3 февраля, экс-кандидат в президенты Беларуси, глава БСДГ Сергей Черечень сообщил , что ему предложили принять участие в VI Всебелорусском народном собрании 11-12 февраля. Без права голоса на мероприятие пригласили и председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова.

«Пригласили на ВНС гостем. Со слов организаторов - гостям право голоса не положено», - написал на своем телеграм-канале Черечень.

Игоря Борисова приглашали на ВНС по телефону. Звонил ему руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак.

Борисов может присутствовать на мероприятии в таком же статусе, как его однопартиец, - гость. То есть права голоса не имеет.

Позже Черечень заявил, что партия БСДГ не будет принимать участие в данном мероприятии, потому что это «ширма и фикция» и оппозиционерам все равно не дадут сказать ни слова.

Борисов не столько категоричен:

«Надо еще посоветоваться с однопартийцами», - цитирует его «Наша Нива».

Кого власть собирается приглашать на ВНС

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

3 февраля на совещании по проведению VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко рассказал , что на мероприятие приглашены не только представители «всех групп, как говорится, нашего гражданского общества: общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов», также приглашены гости.

Эти люди должны чувствовать себя «как дома», поэтому им должны создать комфортные условия для работы и отдыха и безопасность.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что «практически весь состав делегатов - это люди, которые поддерживают текущий курс, выступают за сильную страну, не хотят ее развала».

Премьер отметил также, что в числе 2,4 тысячи делегатов 300 – приглашенных, есть и те, кто представляет «альтернативные силы». Они будут участвовать в собрании, не являясь делегатами формально. Однако эти люди будут иметь право выступления. По словам Головченко, это – представители всех зарегистрированных политических партий.

Однако ни Рыгору Костусёву из БНФ, ни Андрею Дмитриеву из «Говори правду», ни Николаю Козлову из ОГП пока никто не звонил и приглашение на ВНС не поступало.