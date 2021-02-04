Минэнерго Беларуси обвинило Литву в распространении фейков о БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Весь выработанный Белорусской атомной станцией объем электроэнергии был реализован для обеспечения внутренних потребностей страны, сообщили в Минэнерго.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в среду рассказал о том, что часть поступающей в Литву электроэнергии из третьих стран сейчас вырабатывается на Белорусской атомной станции.

Белорусское ведомство назвало это заявление не соответствующим действительности.

"В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС - причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации ", - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

В качестве доказательства, ведомство приводит данные с сайта литовского системного оператора Litgrid , где "черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси", которая равна нулю.

"С момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, как уже сообщалось, выработан первый миллиард кВтч электроэнергии. Этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии", - подчеркнули в ведомстве.

Реакция Литвы

В четверг в ряде литовских СМИ появилась информация о том, что президент страны Гитанас Науседа в связи со вчерашним заявлением Дайнюса Крейвиса "думает о созыве Государственного совета по обороне (ГСО)".

На ГСО планируется провести заседание по БелАЭС и обсудить попадание электроэнергии с Островецкой АЭС на рынок Балтийских стран с президентами Латвии и Эстонии.

"Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", - сообщила советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

Белорусская АЭС

АЭС в Островце возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции был выведен на 100% мощность 12 января.

Читайте также: