|
Минэнерго Беларуси обвинило Литву в распространении фейков о БелАЭС
04.02.2021 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Весь выработанный Белорусской атомной станцией объем электроэнергии был реализован для обеспечения внутренних потребностей страны, сообщили в Минэнерго.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в среду
Белорусское ведомство назвало это заявление не соответствующим действительности.
"В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС - причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации ", - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.
В качестве доказательства, ведомство приводит данные с сайта литовского системного оператора
"С момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, как уже сообщалось,
Реакция Литвы
В четверг в ряде литовских СМИ
© AFP 2020 / HANDOUT
"Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", - сообщила советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
Белорусская АЭС
АЭС в Островце возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый.
Физический пуск первого энергоблока произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции был выведен на 100% мощность 12 января.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил о том, что страна заплатила 4 млн евро за энергию с БелАЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)