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Латушко заявил о возобновлении переговоров о единой валюте с Россией, Нацбанк опровергает
04.02.2021 16:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Над дорожной картой для введения единой валютой с Россией в ускоренном темпе тайно работают власти Беларуси, заявил Павел Латушко. В Нацбанке эту информацию назвали фейком.
О том, что необходимо двигаться к единой валюте Беларуси и Росии первым вновь заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные», -
«Возобновление в госорганах Беларуси работы по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией — угроза суверенитету Беларуси», —
По информации Народного антикризисного управления, над дорожной картой в ускоренном темпе тайно работают в Нацбанке и других госорганах Беларуси.
«Любые важнейшие для страны решения можно принимать только публично и с согласия белорусского народа», - заявил политик.
Он добавил, что в стране правовой дефолт, массовые нарушения прав человека, не работает ни один демократически сформированный институт власти, поэтому «любые договоренности нелегитимного президента не имеют никакой юридической силы – юридически ничтожны».
В Национальном банке информацию опровергли. «Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью», -
Напомним, что в обстановке секретности ранее власти Беларуси и России вели переговоры о дорожных картах по углубленной интеграции. 31-ая карта предполагала создание целого ряда наднациональных институтов, что привело бы к потере фактической независимости Беларуси. Сообщалось, что в документе
Белорусские власти отказались подписывать эту карту, что привело к некоторому охлаждению отношений между странами. Однако политическое фиаско белорусских властей после выборов 9 августа быстро вернуло Беларусь в привычные кредитные объятья России, хотя еще летом интеграция
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Над дорожной картой для введения единой валютой с Россией в ускоренном темпе тайно работают власти Беларуси, заявил Павел Латушко. В Нацбанке эту информацию...
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