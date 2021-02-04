Латушко заявил о возобновлении переговоров о единой валюте с Россией, Нацбанк опровергает

Над дорожной картой для введения единой валютой с Россией в ускоренном темпе тайно работают власти Беларуси, заявил Павел Латушко. В Нацбанке эту информацию назвали фейком.

О том, что необходимо двигаться к единой валюте Беларуси и Росии первым вновь заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные», - сказал ТАСС российский чиновник.

«Возобновление в госорганах Беларуси работы по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией — угроза суверенитету Беларуси», — сообщил Латушко в своем телеграм-канале.

По информации Народного антикризисного управления, над дорожной картой в ускоренном темпе тайно работают в Нацбанке и других госорганах Беларуси.

«Любые важнейшие для страны решения можно принимать только публично и с согласия белорусского народа», - заявил политик.

Он добавил, что в стране правовой дефолт, массовые нарушения прав человека, не работает ни один демократически сформированный институт власти, поэтому «любые договоренности нелегитимного президента не имеют никакой юридической силы – юридически ничтожны».

В Национальном банке информацию опровергли. «Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью», - цитирует «Интерфакс-Запад» пресс-службу Национального банка.

Напомним, что в обстановке секретности ранее власти Беларуси и России вели переговоры о дорожных картах по углубленной интеграции. 31-ая карта предполагала создание целого ряда наднациональных институтов, что привело бы к потере фактической независимости Беларуси. Сообщалось, что в документе было предложено создание 12 наднациональных органов: единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты; счетной палаты; суда Союзного государства; единого таможенного органа; единого органа по учету собственности Союзного государства; единого налогового и антимонопольного органов; единых регуляторов по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.