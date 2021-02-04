"Лучший подарок": президент и посол Узбекистана обменялись презентами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Президент Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов обменялись подарками во время сегодняшней встречи .

Глава государства получил от Юсупова в качестве презента первый экземпляр книги тюркского поэта и мыслителя Алишера Навои на белорусском, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

Telegram / Пул первого © Photo : Творчество Навои дало мощный стимул развитию в том числе узбекской литературы. В честь поэта в Узбекистане названы город и область, станция метро в Ташкенте, а также ряд культурных учреждений - библиотек, театров, музеев.

Президент сделал ответный жест и также подарил послу "лучший подарок" - книгу. Лукашенко вручил дипломату книгу-альбом "Беларусь синеокая".

Telegram / Пул первого © Photo : "Беларусь синеокая" - книга-альбом со снимками, сделанными в разных уголках страны

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