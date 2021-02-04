|
"Лучший подарок": президент и посол Узбекистана обменялись презентами
04.02.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Президент Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов обменялись подарками во время сегодняшней
Глава государства получил от Юсупова в качестве презента первый экземпляр книги тюркского поэта и мыслителя Алишера Навои на белорусском, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
© Photo :
Творчество Навои дало мощный стимул развитию в том числе узбекской литературы. В честь поэта в Узбекистане названы город и область, станция метро в Ташкенте, а также ряд культурных учреждений - библиотек, театров, музеев.
Президент сделал ответный жест и также подарил послу "лучший подарок" - книгу. Лукашенко вручил дипломату книгу-альбом "Беларусь синеокая".
© Photo :
"Беларусь синеокая" - книга-альбом со снимками, сделанными в разных уголках страны
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Беларуси по случаю завершения его дипломатической миссии в республике.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)