ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Лучший подарок": президент и посол Узбекистана обменялись презентами

04.02.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Президент Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов обменялись подарками во время сегодняшней встречи.

Глава государства получил от Юсупова в качестве презента первый экземпляр книги тюркского поэта и мыслителя Алишера Навои на белорусском, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

© Photo : Telegram / Пул первого
Творчество Навои дало мощный стимул развитию в том числе узбекской литературы. В честь поэта в Узбекистане названы город и область, станция метро в Ташкенте, а также ряд культурных учреждений - библиотек, театров, музеев.

Президент сделал ответный жест и также подарил послу "лучший подарок" - книгу. Лукашенко вручил дипломату книгу-альбом "Беларусь синеокая".

© Photo : Telegram / Пул первого
"Беларусь синеокая" - книга-альбом со снимками, сделанными в разных уголках страны

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Беларуси по случаю завершения его дипломатической миссии в республике.
 
Новости дня
Новости политики
 
Минэнерго Беларуси обвинило Литву в распространении фейков о БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by