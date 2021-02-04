|
МИД РФ прокомментировал блокировку телеканалов на Украине
04.02.2021 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев - Sputnik. Киевские власти "дурят свой народ, как могут", считает Мария Захарова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом во вторник
© Photo :
"Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России", – напомнила она.
Теперь же, по ее словам, репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко.
"Мне кажется, ее просто не остановить, потому что речь идет уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", – отметила Захарова.
Телеканалы, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к действующей власти на Украине. Их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии уже назвали это решение "проявлением диктатуры и ущемления свободы слова" в стране.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В России считают, что такое решение президента не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопиющим фактом наступления на свободу слова назвала блокировку телеканалов на Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)