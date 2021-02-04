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МИД РФ прокомментировал блокировку телеканалов на Украине

04.02.2021 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев - Sputnik. Киевские власти "дурят свой народ, как могут", считает Мария Захарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом во вторник ввел санкции на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Также под санкции попал и депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. По мнению Захаровой, это решение не имеет ничего общего с европейскими ценностями. 

© Photo : Facebook / Елена Черышева
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"Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России", – напомнила она.

Теперь же, по ее словам, репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко.

"Мне кажется, ее просто не остановить, потому что речь идет уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", – отметила Захарова.

Телеканалы, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к действующей власти на Украине. Их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии уже назвали это решение "проявлением диктатуры и ущемления свободы слова" в стране.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

В России считают, что такое решение президента не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.

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Теги: Минск
 
 
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Вопиющим фактом наступления на свободу слова назвала блокировку телеканалов на Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
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