Балаба рассказал подробности вручения Лукашенко черного берета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев ― Sputnik. Черный берет президенту Беларуси Александру Лукашенко был вручен по инициативе неформального Совета командиров подразделений, рассказал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в интервью журналу "Спецназ".

Совет, по словам Балабы, формируют командиры областных и столичного отрядов милиции особого назначения.

"Уже на протяжении достаточно длительного периода времени нами принимаются судьбоносные решения. И именно на Совете командиров накануне визита на базу нашего отряда президента состоялось обсуждение вручения Александру Григорьевичу Лукашенко черного берета", - отметил командир столичного ОМОНа.

Он пояснил, что в положении о черном берете отмечено, что вручать спецназовский головной убор можно не только омоновцам, которые прошли суровые квалификационные испытания, но и людям за особые заслуги.

"Поэтому после обсуждения на Совете командиров единогласно было принято решение: глава государства станет обладателем символа мужества и доблести", - сказал Балаба.

Самый большой подарок

Глава минского отряда также признался, что визит президента стал самым большим подарком для личного состава, "потому что провести накануне Нового года такое мероприятие, поблагодарить людей за службу, сказать слова благодарности и поддержки – дорогого стоит".

Он сказал, что во время посещения базы президента интересовали бытовые условия правоохранителей. И пояснил: для выполнения боевых задач в подразделении есть все необходимое.

"В первую очередь мы благодарны нашему президенту за то, что с его стороны не было каких-либо недосказанностей, недомолвок при постановке и выполнении нами задач", - подчеркнул Балаба.

Он вспомнил августовские события в Беларуси и сравнил их с украинскими. "У нас по такому сценарию развитие событий не пошло именно благодаря твердой позиции главнокомандующего, главы государства", - уверен руководитель столичного ОМОНа.

Близкие людям

Дмитрий Балаба резюмировал, что белорусы не должны бояться аббревиатуры ОМОН, как пытаются навязать деструктивные Telegram-каналы.

"Мы - подразделение специального назначения, которое наиболее близко к людям, все время находимся на виду, ведь основные наши задачи связаны с обеспечением безопасности массовых мероприятий", - заключил глава столичного отряда.

Александр Лукашенко посетил базу отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома 30 декабря 2020 года. Бойцы отряда вручили ему черный берет. Глава государства пошутил, что у него может не получится сдать все обязательные испытания, чтобы получить право на ношение черного берета.

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