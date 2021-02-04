Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра в Казахстане пройдет межправсовет ЕАЭС Беларусь и Кыргызстан готовы вместе собирать технику, открывать совместные производства и наращивать торговлю сельхозпродукцией. Об этом было заявлено сегодня...

Беларусь и Кыргызстан готовы вместе собирать технику, открывать совместные производства и наращивать торговлю сельхозпродукцией. Об этом было заявлено сегодня на встрече премьеров двух стран. Переговоры прошли на полях межправсовета Евразийского экономического союза. В этом году главы правительств "пятерки" встречаются в Алматы.А сегодня день двусторонних встреч. В Казахстане работает наша съемочная группа. И все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента