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Завтра в Казахстане пройдет межправсовет ЕАЭС
04.02.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь и Кыргызстан готовы вместе собирать технику, открывать совместные производства и наращивать торговлю сельхозпродукцией. Об этом было заявлено сегодня на встрече премьеров двух стран. Переговоры прошли на полях межправсовета Евразийского экономического союза. В этом году главы правительств "пятерки" встречаются в Алматы.
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Беларусь и Кыргызстан готовы вместе собирать технику, открывать совместные производства и наращивать торговлю сельхозпродукцией. Об этом было заявлено сегодня...
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