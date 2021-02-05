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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Алматы
05.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНа повестке 11 вопросов. Премьеры стран “пятерки” обсудят концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, а также работу в области племенного животноводства. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия представит главам правительств доклад о текущей экономической ситуации в государствах союза.
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На повестке 11 вопросов. Премьеры стран “пятерки” обсудят концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, а также...
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