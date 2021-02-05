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Лукашенко назвал шанс заявить о себе для тех, кто озабочен судьбой Беларуси
05.02.2021 11:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларуси нужны новые прорывные технологии, заявил Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.
По его словам, в настоящее время республика нуждается в новых, прорывных, эффективных, инновационных технологиях.
"Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси", – подчеркнул он.
Также Лукашенко уверен, что научная сфера стала реальной производительной силой, а не просто познавательным инструментом. Теперь она определяет направления прогресса человеческой деятельности.
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Научная сфера в последнее время уже не просто инструмент познания, а производственная сила, которая определяет направления развития всего человечества, считает...
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