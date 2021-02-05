ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал шанс заявить о себе для тех, кто озабочен судьбой Беларуси

05.02.2021 11:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларуси нужны новые прорывные технологии, заявил Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

По его словам, в настоящее время республика нуждается в новых, прорывных, эффективных, инновационных технологиях.

"Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси", – подчеркнул он.

Также Лукашенко уверен, что научная сфера стала реальной производительной силой, а не просто познавательным инструментом. Теперь она определяет направления прогресса человеческой деятельности.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научная сфера в последнее время уже не просто инструмент познания, а производственная сила, которая определяет направления развития всего человечества, считает...
 
Новости дня
Новости политики
 
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Алматы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by