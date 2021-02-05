Лукашенко назвал шанс заявить о себе для тех, кто озабочен судьбой Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларуси нужны новые прорывные технологии, заявил Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

По его словам, в настоящее время республика нуждается в новых, прорывных, эффективных, инновационных технологиях.

"Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси", – подчеркнул он.

Также Лукашенко уверен, что научная сфера стала реальной производительной силой, а не просто познавательным инструментом. Теперь она определяет направления прогресса человеческой деятельности.

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