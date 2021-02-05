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Лукашенко: нам надо равномерно размещать по стране производительные силы
05.02.2021 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Необходимо при подготовке студентов уделять внимание профессиональной ориентации, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.
По его словам, белорусские власти приложат усилия для поднятия роли целевых направлений для молодых специалистов, которые обучаются в высших учебных заведениях.
"Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались: закончили вуз и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы", - пояснил Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главной производительной силой, по его мнению, в государстве являются учителя и преподаватели. Именно в связи с этим целевое направление и будет иметь серьезнейшее значение.
Белорусский лидер считает, что нужно сделать акцент на профессиональной ориентации учеников, чтобы они в школе определили для себя будущую профессию. По его словам, в данном случае удачным примером могут послужить профильные классы в белорусских школах, которые имеют педагогический уклон.
"На это стоит тратить деньги, потому что если человек придет в вуз и спустя некоторое время поймет, что он не туда попал, а мы на него затратили огромные деньги, и нам придется потом его переучивать, это будет дороже стоить", - считает глава государства.
После чего обратил внимание, что важным вопросом остается ориентация в высших учебных заведениях на практику. Студенты должны привлекаться к работе по будущей профессии со второго курса.
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Белорусские власти решили поднять тему целевых направлений для молодых специалистов, чтобы они не стремились различными путями оставаться только в столице.
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