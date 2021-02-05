Лукашенко: нам надо равномерно размещать по стране производительные силы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Необходимо при подготовке студентов уделять внимание профессиональной ориентации, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

По его словам, белорусские власти приложат усилия для поднятия роли целевых направлений для молодых специалистов, которые обучаются в высших учебных заведениях.

"Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались: закончили вуз и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы", - пояснил Лукашенко.

Главной производительной силой, по его мнению, в государстве являются учителя и преподаватели. Именно в связи с этим целевое направление и будет иметь серьезнейшее значение.

Белорусский лидер считает, что нужно сделать акцент на профессиональной ориентации учеников, чтобы они в школе определили для себя будущую профессию. По его словам, в данном случае удачным примером могут послужить профильные классы в белорусских школах, которые имеют педагогический уклон.

"На это стоит тратить деньги, потому что если человек придет в вуз и спустя некоторое время поймет, что он не туда попал, а мы на него затратили огромные деньги, и нам придется потом его переучивать, это будет дороже стоить", - считает глава государства.

После чего обратил внимание, что важным вопросом остается ориентация в высших учебных заведениях на практику. Студенты должны привлекаться к работе по будущей профессии со второго курса.