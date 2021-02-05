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Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС

05.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Многие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко сегодня на форуме  "Цифровая перезагрузка. Рывок в новую реальность".Он проходит в Алматы на полях межправсовета ЕАЭС. Беларусь выступает за совместную реализацию цифровых проектов "пятерки" и выстраивание четкой цепочки - от идеи до готового продукта. Ведь цифровизация должна вывести на новый уровень  реальный сектор  и торговлю  стран - партнеров ЕАЭС как внутри союза, так и на международной площадке.

Сегодня пройдет заседание межправсовета ЕАЭС

Эти и другие проекты детально рассмотрят уже на заседании межправсовета ЕАЭС. Сначала в узком, потом в широком составе. На повестке 11 вопросов. Ключевые - снятие барьеров и ограничений, совместная кооперация, а также формирование общих сырьевых рынков. 

 
 
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Многие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет. Об этом заявил белорусский премьер Роман...
 
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