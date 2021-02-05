Источник материала: БT

Сегодня пройдет заседание межправсовета ЕАЭС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС Многие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет. Об этом заявил белорусский премьер Роман...

Многие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет.Он проходит в Алматы на полях межправсовета ЕАЭС. Беларусь выступает за совместную реализацию цифровых проектов "пятерки" и выстраивание четкой цепочки - от идеи до готового продукта. Ведь цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор и торговлю стран - партнеров ЕАЭС как внутри союза, так и на международной площадке.Эти и другие проекты детально рассмотрят уже на заседании межправсовета ЕАЭС. Сначала в узком, потом в широком составе. На повестке 11 вопросов. Ключевые - снятие барьеров и ограничений, совместная кооперация, а также формирование общих сырьевых рынков.