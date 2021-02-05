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Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС
05.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМногие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет.
Сегодня пройдет заседание межправсовета ЕАЭСЭти и другие проекты детально рассмотрят уже на заседании межправсовета ЕАЭС. Сначала в узком, потом в широком составе. На повестке 11 вопросов. Ключевые - снятие барьеров и ограничений, совместная кооперация, а также формирование общих сырьевых рынков.
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Многие проекты цифровой повестки Евразийского союза пока буксуют. Результатов немного. Экономических за три года нет. Об этом заявил белорусский премьер Роман...
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