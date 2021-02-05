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Стало известно, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания
05.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Стало известно, как выглядит трибуна VI Всебелорусского народного собрания, с которой будут выступать делегаты, фото трибуны опубликовано в официальном Telegram-канале ВНС.
"Именно с этой трибуны и будут выступать участники ВНС, в том числе Александр Лукашенко. С фасада трибуну увидят все белорусы во время трансляции", – говорится в сообщении.
Telegram-канале ВНС демонстрирует, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания
На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.
Ранее был опубликован
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VI Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля, на нем будут обсуждаться направления развития страны.
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