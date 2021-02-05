Стало известно, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Стало известно, как выглядит трибуна VI Всебелорусского народного собрания, с которой будут выступать делегаты, фото трибуны опубликовано в официальном Telegram-канале ВНС.

"Именно с этой трибуны и будут выступать участники ВНС, в том числе Александр Лукашенко. С фасада трибуну увидят все белорусы во время трансляции", – говорится в сообщении.

Telegram / VI Всебелорусское народное собрание © Photo : Telegram-канале ВНС демонстрирует, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания

Собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятие приедут 2700 участников, которых выбрали районные и городские Советы депутатов, а также крупные общественные объединения.

На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

Ранее был опубликован арсенал делегата . Участникам собрания подарят сумки, брошюры и канцелярские принадлежности – гаджетов, как в 2016 году, не будет.

Читайте также:

Глава Союза женщин рассказала, чего опасается после Всебелорусского собрания

Всебелорусского собрания Лукашенко пригласил российских коммунистов на ВНС

российских коммунистов на ВНС Лукашенко поручил провести социсследование перед ВНС