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Стало известно, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания

05.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Стало известно, как выглядит трибуна VI Всебелорусского народного собрания, с которой будут выступать делегаты, фото трибуны опубликовано в официальном Telegram-канале ВНС.

"Именно с этой трибуны и будут выступать участники ВНС, в том числе Александр Лукашенко. С фасада трибуну увидят все белорусы во время трансляции", – говорится в сообщении.

© Photo : Telegram / VI Всебелорусское народное собрание
Telegram-канале ВНС демонстрирует, как выглядит трибуна Всебелорусского собрания

Собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятие приедут 2700 участников, которых выбрали районные и городские Советы депутатов, а также крупные общественные объединения.

На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. 

Ранее был опубликован арсенал делегата. Участникам собрания подарят сумки, брошюры и канцелярские принадлежности – гаджетов, как в 2016 году, не будет.

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Теги: Минск
 
 
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VI Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля, на нем будут обсуждаться направления развития страны.
 
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