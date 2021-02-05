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Вопросы Евразийской интеграции обсуждают на межправсовете ЕАЭС в Алматы

05.02.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Для эффективной работы Евразийского экономического союза  нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на заседании межправсовета объединения. Особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и инфраструктурных проектов. По некоторым товарам интересы совпадают, но здесь важно находить точки взаимодействия, а не искусственно создавать барьеры на рынке. Тем более сегодня для многих актуальна тема импортозамещения, чтоб снизить зависимость от поставок деталей извне, а также найти новые рынки для продажи продукции из ЕАЭС. Среди перспективных называют Азию, Африку, Латинскую Америку.

Беларусь выступает за создание интегрированной информсистемы ЕАЭС

Беларусь выступает  за создание интегрированной информационной системы ЕАЭС и признание электронной цифровой подписи, а также единые подходы по маркировке товаров, добросовестную конкуренцию и кооперацию в торговле.

 
 
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Для эффективной работы Евразийского экономического союза  нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на...
 
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