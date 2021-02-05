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Суд вынес приговор по делу о беспорядках на БМЗ в августе 2020 года

05.02.2021 15:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев— Sputnik. Суд Жлобинского района вынес обвинительный приговор в отношении трех бывших работников БМЗ (Белорусский металлургический завод), которых судили за организацию беспорядков на предприятии, сообщили в Гомельской областной прокуратуре. 

© Photo : YouTube / Алексей Голиков
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БМЗ входит в пятерку крупнейших промышленных предприятий страны. Инцидент с так называемой "забастовкой", когда были остановлены плавильные печи, случился 17 августа во время протестных акций после президентских выборов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми признаны три работника предприятия.

"Суд постановил в отношении бывших работников БМЗ обвинительный приговор. Один из обвиняемых получил три года колонии, еще двое по два с половиной года исправительной колонии общего режима", – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре.

Судили теперь уже бывших работников по ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Один из обвиняемых вину не признал, два других - признали. Вынесенный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Что произошло на БМЗ

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, сказали в прокуратуре. И уточнили, что незаконные действия обвиняемых привели к остановке печей на БМЗ, что привело к дополнительным расходам предприятия на сумму более 1000 рублей. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Как следует из материалов дела, обвиняемые совместно с иными гражданами 17 августа 2020 года в дневное время незаконно проникли на территорию промышленной зоны БМЗ через турникет и шлагбаумы контрольно-пропускного пункта и впустили туда посторонних лиц.

Также было установлено, что эти люди заблокировали проезжую часть автомобильной дороги, остановили движение технологического транспорта, доставлявшего сырье в цеха.

"Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать движению транспорта ответили отказом", – рассказали в прокуратуре.

Белорусский металлургический завод по объему товарной продукции входит в топ-5 крупнейших предприятий республики.

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Теги: Минск
 
 
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Незаконные действия протестующих привели к временной остановке плавильных печей на крупнейшем в стране металлургическом заводе.
 
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