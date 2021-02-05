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Суд вынес приговор по делу о беспорядках на БМЗ в августе 2020 года
05.02.2021 15:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев— Sputnik. Суд Жлобинского района вынес обвинительный приговор в отношении трех бывших работников БМЗ (Белорусский металлургический завод), которых судили за организацию беспорядков на предприятии, сообщили в Гомельской областной прокуратуре.
БМЗ входит в пятерку крупнейших промышленных предприятий страны.
"Суд постановил в отношении бывших работников БМЗ обвинительный приговор. Один из обвиняемых получил три года колонии, еще двое по два с половиной года исправительной колонии общего режима", – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре.
Судили теперь уже бывших работников по ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Один из обвиняемых вину не признал, два других - признали. Вынесенный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
Что произошло на БМЗ
Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, сказали в прокуратуре. И уточнили, что незаконные действия обвиняемых привели к остановке печей на БМЗ, что привело к дополнительным расходам предприятия на сумму более 1000 рублей.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Как следует из материалов дела, обвиняемые совместно с иными гражданами 17 августа 2020 года в дневное время незаконно проникли на территорию промышленной зоны БМЗ через турникет и шлагбаумы контрольно-пропускного пункта и впустили туда посторонних лиц.
Также было установлено, что эти люди заблокировали проезжую часть автомобильной дороги, остановили движение технологического транспорта, доставлявшего сырье в цеха.
"Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать движению транспорта ответили отказом", – рассказали в прокуратуре.
Белорусский металлургический завод по объему товарной продукции входит в топ-5 крупнейших предприятий республики.
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Незаконные действия протестующих привели к временной остановке плавильных печей на крупнейшем в стране металлургическом заводе.
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