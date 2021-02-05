Лавров сравнил жестокость полиции на акциях протеста в России, США и ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 февраля – Sputnik. Жестокость российских полицейских несопоставима с действиями их коллег в США или Евросоюзе, считает министр иностранных дел РФ.

Российская сторона уже передала в Брюссель кадры жестокого обращения полицейских с участниками уличных акций, которые были сняты в США и Европе, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции, которая была организована после переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. К примеру, есть кадры, как американский полицейский переезжает протестующих, которые лежат на земле.

"Ничего близкого не было у нас. В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции", – обратил внимание Лавров.

Он также добавил, что накануне разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и затронул ситуацию вокруг Навального и протестных акций. В том числе Лавров поинтересовался, нет ли какой-то информации о том, где и в каких условиях содержатся задержанные во время штурма Капитолия .

"Их, по некоторым данным, где-то 400 человек. Несколько десятков из них обвиняются в нападении на полицию. По американским законам, это от одного до 20 лет лишения свободы", – отметил Лавров.

Упомянул он и о процессе над тремя осужденными в Испании, которых приговорили к 10 и более годам тюрьмы за организацию референдума в Каталонии. Когда судебные власти Бельгии и Германии обратились в Мадрид с требованием отменить политизированное решение, испанские власти ответили, что принимают решения по своим законам.

Дело Навального

Что касается ситуации вокруг Алексея Навального и возможных санкций из-за его ареста, то глава МИД РФ напомнил, что для России ЕС давно не является ненадежным партнером. И к вопросу введения любых ограничений в Москве относятся как к внутреннему делу Европейского союза.

"Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве", – сказал Лавров.

И добавил, что в Европе начинают прислушиваться, но есть позиция Берлина, где с самого начала все решили по этому вопросу и объявили всем.

"Учитывая принцип солидарности в ЕС, я не удивляюсь этой позиции. Но я уверен, что нелепость такого подхода, нелепость такой позиции прекрасно понимают большинство политиков в Европе. Это очевидная вещь", – подчеркнул он.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи диагностировали у оппозиционного политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских врачей, не было. Позднее Навального перевезли на самолете в Германию, где он прошел курс реабилитации.

В январе он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. 3 февраля Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше". Блогеру заменили его на 3,5 года колонии общего режима.

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