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Вопросы Евразийской интеграции на межправсовете ЕАЭС в Алматы
05.02.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей.
Тем более сегодня для многих актуальна тема импортозамещения, чтобы снизить зависимость от поставок деталей извне, а также найти новые рынки для продажи продукции из ЕАЭС. Среди перспективных называют Азию, Африку, Латинскую Америку.
Следующее заседание межправсовета пройдет в РоссииРевизию выполнения совместных проектов в ЕАЭС проведут в апреле. Следующее заседание межправсовета пройдет в России.
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Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на...
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