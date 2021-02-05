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Вопросы Евразийской интеграции на межправсовете ЕАЭС в Алматы

05.02.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на заседании межправсовета объединения. Особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и инфраструктурных проектов. По некоторым товарам интересы совпадают, но здесь важно находить точки взаимодействия, а не искусственно создавать барьеры на рынке.

Вопросы Евразийской интеграции на межправсовете ЕАЭС в Алматы


Тем более сегодня для многих актуальна тема импортозамещения, чтобы снизить зависимость от поставок деталей извне, а также найти новые рынки для продажи продукции из ЕАЭС. Среди перспективных  называют Азию, Африку, Латинскую Америку.

Следующее заседание межправсовета пройдет в России

 Ревизию выполнения совместных проектов в ЕАЭС проведут в апреле. Следующее заседание межправсовета пройдет в России.

 
 
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Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на...
 
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