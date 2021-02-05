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Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на заседании межправсовета объединения. Особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и инфраструктурных проектов. По некоторым товарам интересы совпадают, но здесь важно находить точки взаимодействия, а не искусственно создавать барьеры на рынке.

Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей.сегодня в Алматы на заседании межправсовета объединения. Особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и инфраструктурных проектов. По некоторым товарам интересы совпадают, но здесь важно находить точки взаимодействия, а не искусственно создавать барьеры на рынке.















Тем более сегодня для многих актуальна тема импортозамещения, чтобы снизить зависимость от поставок деталей извне, а также найти новые рынки для продажи продукции из ЕАЭС. Среди перспективных называют Азию, Африку, Латинскую Америку.

Следующее заседание межправсовета пройдет в России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы Евразийской интеграции на межправсовете ЕАЭС в Алматы Для эффективной работы Евразийского экономического союза нужна дисциплина исполнения договоренностей. Об этом говорил белорусский премьер сегодня в Алматы на...

Ревизию выполнения совместных проектов в ЕАЭС проведут в апреле. Следующее заседание межправсовета пройдет в России.