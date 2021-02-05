Глава МИД Беларуси и посол РФ обсудили вопросы контроля над вооружениями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым, говорится в сообщении МИД республики.

Ранее министерство иностранных дел Беларуси распространило официальное заявление , в котором приветствовало вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Сегодня глава МИД Беларуси обсудил с российским послом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также они рассмотрели аспекты взаимодействия не только в интеграционных объединениях, но и на площадках международных организаций.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США сроком на пять лет.