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Глава МИД Беларуси и посол РФ обсудили вопросы контроля над вооружениями
05.02.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым, говорится в сообщении МИД республики.
Ранее министерство иностранных дел Беларуси распространило
© Sputnik / Виталий Белоусов
Сегодня глава МИД Беларуси обсудил с российским послом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также они рассмотрели аспекты взаимодействия не только в интеграционных объединениях, но и на площадках международных организаций.
"Стороны также обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
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Белорусская и российская стороны обменялись мнениями о том, каким образом координировать действия на международных площадках.
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