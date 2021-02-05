ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Беларуси и посол РФ обсудили вопросы контроля над вооружениями

05.02.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым, говорится в сообщении МИД республики.

Ранее министерство иностранных дел Беларуси распространило официальное заявление, в котором приветствовало вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Договор СНВ-3 официально продлен на 5 лет: РФ и США обменялись нотами

Сегодня глава МИД Беларуси обсудил с российским послом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также они рассмотрели аспекты взаимодействия не только в интеграционных объединениях, но и на площадках международных организаций.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США сроком на пять лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская и российская стороны обменялись мнениями о том, каким образом координировать действия на международных площадках.
 
Новости дня
Новости политики
 
Россия высылает из страны трех европейских дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by