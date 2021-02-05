Россия высылает из страны трех европейских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Россия высылает трех дипломатов посольств Швеции, Польши и Германии, участвовавших в несанкционированных акциях 23 января, сообщается на сайте МИД РФ.

Сегодня в российский МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германии.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что действия дипломатов "являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу". В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata".

"Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что дипмиссии трех этих стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права" в дальнейшем.