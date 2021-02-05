ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия высылает из страны трех европейских дипломатов

05.02.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Россия высылает трех дипломатов посольств Швеции, Польши и Германии, участвовавших в несанкционированных акциях 23 января, сообщается на сайте МИД РФ.

Сегодня в российский МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германии.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД РФ
Лавров сравнил жестокость полиции на акциях протеста в России, США и ЕС

В МИД подчеркнули, что действия дипломатов "являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу". В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata".

"Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что дипмиссии трех этих стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права" в дальнейшем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата.
 
Новости дня
Новости политики
 
Суд вынес приговор по делу о беспорядках на БМЗ в августе 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by