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Россия высылает из страны трех европейских дипломатов
05.02.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Россия высылает трех дипломатов посольств Швеции, Польши и Германии, участвовавших в несанкционированных акциях 23 января, сообщается на сайте МИД РФ.
Сегодня в российский МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германии.
"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба МИД РФ
В МИД подчеркнули, что действия дипломатов "являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу". В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata".
"Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД.
В ведомстве выразили надежду, что дипмиссии трех этих стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права" в дальнейшем.
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Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата.
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