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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД: Беларусь приветствует продление ДСНВ между Россией и США МИД Беларуси поддержал продление ДСНВ между Россией и США. В белорусском ведомстве назвали этот шаг весомым вкладом в укрепление архитектуры международной...

МИД Беларуси поддержал продление ДСНВ между Россией и США. В белорусском ведомстве назвали этот шаг весомым вкладом в укрепление архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. В заявлении министерства подчеркивается: достигнутая договоренность заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера.