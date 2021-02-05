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МИД: Беларусь приветствует продление ДСНВ между Россией и США
05.02.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМИД Беларуси поддержал продление ДСНВ между Россией и США. В белорусском ведомстве назвали этот шаг весомым вкладом в укрепление архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. В заявлении министерства подчеркивается: достигнутая договоренность заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера.
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МИД Беларуси поддержал продление ДСНВ между Россией и США. В белорусском ведомстве назвали этот шаг весомым вкладом в укрепление архитектуры международной...
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