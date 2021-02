Кто такой Тони Блинкен: от спичрайтера Билла Клинтона до поста госсекретаря

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый госсекретарь США, который сменил на этом посту Майка Помпео, Энтони Джон Блинкен родился в Нью-Йорке.

Он сделал впечатляющую журналистскую карьеру. Был репортером журнала The New Republic, писал о внешней политике для множества изданий, включая New York Times и Foreign Affairs.

Четыре года он был главным спичрайтером президента США Билла Клинтона по вопросам внешней политики, затем еще четыре – главным президентским советником по вопросам отношений со странами Европы, Евросоюза и НАТО.

Затем Блинкен взял небольшой перерыв на научную деятельность – и вернулся в политику в составе команды Джо Байдена. Сперва он поработал с командой Байдена в Сенате, а когда тот стал вице-президентом, занял пост его советника по национальной безопасности.

В течение двух лет Блинкен был заместителем государственного секретаря США.

Во время президентской кампании Байдена Энтони Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики. А когда Байден занял президентский пост, стал госсекретарем.

Блинкену часто припоминают период, когда он был главой аппарата комитета по международным делам Сената от Демократической партии.

Глава комитета – сам Джо Байден – в 2002-м поддержал вторжение в Ирак, затем – военную операцию в Ливии, а также высказался за более агрессивную политику США в Сирии. Газета Washington Post утверждает, что именно Энтони Блинкен рекомендовал занять подобную позицию.

Это стало причиной для некоторых сенаторов проголосовать против кандидатуры Блинкена на должность госсекретаря. Но голосов "за" оказалось втрое больше.

Блинкен уже сказал, что он видит своей главной задачей на новом посту. Он хочет вернуть США за стол переговоров. Есть уже и миролюбивые заявления. Так, несмотря на сложные отношения Америки с Китаем, Блинкен считает, что есть сферы, в которых страны могут сотрудничать – например, забота о климате.

"Мир наблюдает за нами прямо сейчас. Он хочет знать, сможем ли мы исцелить нашу нацию. Они хотят увидеть, сможем ли мы вести за собой силой нашего примера", – сказал Энтони Блинкен вскоре после того, как занял пост госсекретаря.

