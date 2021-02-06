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Были приняты решения, важные для всех стран "пятерки"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М.Мясникович: Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 % Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 %. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам...

Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 %. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссииЭто обеспечение сырьем предприятий металлургической промышленности, координация работы племенного животноводства и меры по защите внутреннего рынка. В ходе заседания Беларусь обозначила свою позицию: равная интеграция для всех и выполнение всех договоренностей. Следующий раз партнеры согласуют позиции на евразийском рынке в апреле в России. В каком формате - онлайн или офлайн - покажет время.