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М.Мясникович: Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 %

06.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 %. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета

Были приняты решения, важные для всех стран "пятерки" 

Это обеспечение сырьем предприятий металлургической промышленности, координация работы племенного животноводства и меры по защите внутреннего рынка. В ходе заседания Беларусь обозначила свою позицию: равная интеграция для всех и выполнение всех договоренностей. Следующий раз партнеры согласуют позиции на евразийском рынке в апреле в России. В каком формате  - онлайн или офлайн -  покажет время.

 
 
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Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2 %. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам...
 
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