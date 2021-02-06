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Telegram заблокировал "проблемные каналы с личными данными"

06.02.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев - Sputnik. Telegram заблокировал "проблемные каналы с личными данными", сообщил создатель приложения Павел Дуров на своей официальной странице в одноименном мессенджере. 

Дуров рассказал, что за последние недели уже было заблокировано несколько каналов, где публиковались телефонные номера и адреса участников протестов в России.

Вместе с ними появились каналы, в которых в публичный доступ выкладывались домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. В комментариях к одному из них появились призывы к насилию. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Как отметил Дуров, подобное использование Telegram прямо противоречит правилам мессенджера, запрещающим призывы подобного рода. При этом, добавил основатель мессенджера, перед принятием какого-либо решения ситуацию тщательно анализировали, чтобы не нанести вред поспешным решением.

"Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", – сообщил Дуров.

Он также обратился к авторам публичных Telegram-каналов с призывом не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. 

Ранее Павел Дуров рассказывал, что Telegram удаляет контент, провоцирующий насилие.

Напомним, мессенджер Telegram в январе текущего года стал самым скачиваемым неигровым приложением. По количеству скачиваний он обошел такие приложения, как TikTok, Facebook, Signal, WhatsApp, Zoom и Instagram. В минувшем месяце его в общей сложности скачали 63 миллиона раз, это почти в 4 раза больше, чем в январе 2020-го.

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Теги: Минск
 
 
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Павел Дуров обратился к авторам публичных Telegram-каналов с призывом не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. 
 
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